Une grande première au coaching pour Vin Baker

Quelle renaissance pour Vin Baker, qui a définitivement mis ses années de dépression, d’alcoolisme et de banqueroute derrière lui. Intégré au staff des Bucks depuis 2018, l’ancien intérieur va vivre une grande première ce soir en Summer League puisqu’il va endosser le costume de coach principal dans la rencontre entre Milwaukee et Brooklyn.

C’est une étape importante de plus dans sa progression et une belle marque de confiance de la part de la franchise du Wisconsin et son coach, Mike Budenholzer.

« Ça compte beaucoup pour moi. Avoir l’opportunité d’être l’entraîneur en Summer League, de continuer à progresser dans mon métier en comme assistant et entraîneur tout simplement », a-t-il déclaré au Milwaukee Journal Sentinel. « Ça signifie aussi beaucoup pour moi que l’entraîneur ‘Bud’ me fasse confiance. C’est une chance pour moi, pour les joueurs et je suis impatient de leur transmettre notre identité, leur apprendre nos systèmes, notre façon de jouer. Je suis juste très reconnaissant d’avoir cette opportunité ».

Prêt à relever le défi

Vin Baker se sent prêt à relever le défi d’encadrer son groupe qui comprendra notamment Sylvain Francisco, Hugo Besson et Evans Ganapamo mais aussi Luca Vildoza, une mission pour laquelle il sera assisté de Blaine Mueller, Chaisson Allen et Sydney Dobner.

« C’est une sorte d’énergie à la fois nerveuse et joyeuse, comme de bons papillons. Je pense que je suis prêt. Je ne parle pas nécessairement des victoires ou des défaites, mais je suis certainement prêt à entraîner l’équipe », a-t-il ajouté. « Ces quatre dernières années, depuis que le coach est ici, j’ai appris les tenants et les aboutissants, en défense, en attaque, toutes les nuances de la nouvelle NBA. J’ai hâte d’être sur le bord du terrain et de voir comment ça se passe debout plutôt qu’assis derrière le banc ».

Comme Nick Van Exel du côté d’Atlanta, Vin Baker, également âgé de 50 ans, va opter pour une approche souple et essayer de donner de la liberté à ses joueurs tout en gardant sa personnalité.

« Je vais le faire de la même manière que Taylor (Jenkins, ancien assistant aux Bucks en 2018-2019), Darvin (Ham, nouveau coach des Lakers) et coach ‘Bud’, et le faire du mieux que je peux. Bien sûr, j’utiliserai ma propre personnalité. Lorsqu’un temps mort est nécessaire ou que nous devons les laisser travailler sur un point précis, je pense que je sais aussi le faire. Pour moi, la chose la plus importante est de comprendre que c’est une ligue de joueurs. Ce sont les joueurs qui comptent. Ma plus grande préoccupation est donc de permettre aux joueurs d’être la meilleure version d’eux-mêmes ».

Le roster des Bucks en Summer League

MarJon Beauchamp, Hugo Besson, Zylan Cheatham, Sylvain Francisco, Evans Ganapamo, Marcus Graves, AJ Green, Dusty Hannahs, Dewan Hernandez, Matthew Hurt, Sandro Mamukelashvili, Iverson Molinar, Timothy Soares, Rayjon Tucker, Luca Vildoza, Lindell Wigginton