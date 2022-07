A Atlanta, deux Français vont découvrir Nick Van Exel comme coach

Star des Lakers au début des années 90 avant l’époque de Kobe et Shaq, Nick Van Exel est désormais dans la transmission depuis plus de dix ans. L’ancien meneur a appris le métier entre NCAA, G-League et NBA. Sa plus longue expérience en tant qu’assistant a duré trois ans aux Grizzlies (2016-2019). Il a ensuite fait deux ans de scouting pour Dallas avant de rejoindre le staff des Hawks il y a un peu moins d’un an.

Promu entraîneur principal de l’équipe de Summer League des Hawks, qui comprend deux joueurs français (Joël Ayayi et Alpha Kaba) et trois joueurs sous contrat (Sharife Cooper et Chaundee Brown, en two-way contract, et le 16e choix de Draft AJ Griffin), Nick Van Exel aura bien sûr pour mission première de maximiser le potentiel de son effectif.

Pour y parvenir, coach Van Exel va miser sur la carte de la proximité avec ses joueurs pour essayer d’en tirer le meilleur. Avec des méthodes sans doute bien moins rigides que celles qu’il a connues lorsqu’il jouait encore.

« Vous savez, le plus important aujourd’hui est d’apprendre à communiquer avec une génération différente de joueurs. Vous savez, être positif, avoir un bon impact sur eux sur la manière de jouer, et la façon dont les autres vous percevront », a-t-il glissé.

Proximité et travail

Dans la pratique et dans ce contexte de dernière étape qui peut potentiellement ouvrir une porte en NBA, le coach des Hawks va rester sur de la post-formation, du perfectionnement. Le contenu et les attitudes seront au moins aussi importants, si ce n’est plus, que le résultat.

« A l’approche de la Summer League, l’équipe pour laquelle vous jouez n’a pas vraiment d’importance. Ce sont les 29 autres équipes qui auront les yeux sur vos gars. Donc je leur apprends simplement à faire les choses comme il faut, sur et en dehors du terrain, à avoir de bonnes attitudes, sur le terrain, sur le banc, vous savez, à être un bon coéquipier positif », a-t-il ajouté.

Il lui faudra agir entre souplesse et rigueur, et trouver une façon d’accompagner son groupe sur le droit chemin en terme de travail, un point qui semble lui tenir à cœur.

« Je pense que la partie la plus importante pour les jeunes joueurs, c’est de travailler, travailler, travailler, surtout en été, et de faire attention aux détails. Quand on est jeune et qu’on veut jouer en NBA , il faut gagner la confiance de l’entraîneur. Pour ça, il faut travailler dur, montrer que vous pouvez jouer comme il faut, faire les bonnes lectures sur le plan offensif et vous battre à fond sur le plan défensif ».

Les Hawks débutent leur Summer League face au Jazz samedi.

Le roster des Hawks en Summer League : Sharife Cooper, AJ Griffin, Joel Ayayi, Tyrese Martin, Alpha Kaba, Tyson Etienne, Max Heidegger, Marcus Georges-Hunt, James Akinjo, Grant Golden, Anthony Duruji, Chandler Hutchison, Chris Clemons, Chaundee Brown Jr, Justin Tillman