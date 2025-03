Jason Kidd perd un troisième assistant depuis le transfert de Luka Doncic

Le journaliste Zach Lowe parle de « NBA Apocalypse » pour évoquer la situation des Mavericks depuis le transfert de Luka Doncic. C’est-à-dire qu’entre la blessure d’Anthony Davis, qui pourrait bien ne pas rejouer de la saison, et plus globalement du secteur intérieur, les défaites qui s’accumulent puis la rupture d’un ligament croisé de Kyrie Irving, tout ce qui peut mal tourner semble bien mal tourner dans le Texas…

Dans le staff de Jason Kidd aussi, les mauvaises nouvelles s’accumulent puisque Marko Milic, l’assistant slovène, a claqué la porte, et que Darrell Armstrong a lui été suspendu après avoir été arrêté par la police !

Désormais, c’est Alex Jensen, l’un des premiers assistants de Jason Kidd, qui décide de partir. Il va tout de même finir la saison dans le Texas, avant de filer en NCAA.

À 48 ans, il va ainsi prendre la direction des Utes, l’équipe de basket de l’université d’Utah, en remplacement de Craig Smith. Il faut dire qu’Alex Jensen est une légende locale. Né dans l’Utah, il avait été nommé « Mr. Basketball » dans l’Utah en 1994, avant de rejoindre l’université locale, qu’il a aidée à disputer quatre fois la « March Madness », avec notamment une finale perdue face à Kentucky, en 1998, avec Andre Miller et Michael Doleac.

Un gros travail avec Rudy Gobert

De confession mormone, Alex Jensen avait pourtant mis sa carrière universitaire sur pause pendant deux saisons, le temps d’effectuer sa mission obligatoire de deux ans en Angleterre.

Par la suite, il a joué en Europe, notamment en Turquie, et au Japon, avant de se lancer dans le « coaching ». Entre 2013 et 2023, il est revenu dans l’Utah pour devenir assistant de Tyrone Corbin puis de Quin Snyder, travaillant beaucoup auprès de Rudy Gobert et des intérieurs du club. Depuis deux ans, il avait rejoint le staff de Jason Kidd.

« C’est un jour fantastique pour notre programme de basket masculin et pour la communauté de l’Université de l’Utah, car Alex Jensen revient officiellement à Salt Lake City en tant qu’entraîneur », a expliqué Mark Harlan, directeur sportif de la fac. « Alex apporte avec lui une expérience considérable en tant qu’entraîneur au niveau universitaire, NBA et international, et il est respecté pour sa capacité à développer des joueurs et à enseigner le jeu. Alex a une vision et un plan pour ramener le programme de basket des Runnin’ Utes parmi l’élite nationale, et je suis certain qu’il élèvera notre programme et ravivera la passion de nos supporters en cours de route ».

Voilà en effet des années que l’université court après son glorieux passé, la fac ayant remporté le titre universitaire en 1944 mais n’ayant plus participé à la « March Madness » depuis 2016.