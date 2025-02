L’assistant des Mavericks, Darrell Armstrong, arrêté par la police de Dallas

Décidément, le transfert de Luka Doncic semble avoir fait dérailler quelque chose à Dallas. Car alors que les Mavericks doivent faire avec les blessures de leur secteur intérieur, ils viennent aussi de perdre un assistant…

Darrell Armstrong, ancien MIP et sixième homme de l’année avec le Magic (1999) et assistant à Dallas depuis 2008, a ainsi été suspendu par le club après son arrestation, dans la nuit de samedi à dimanche. À 3h45 du matin, il a ainsi été interpelé après avoir frappé une femme avec une arme à feu, et avoir menacé de lui tirer dessus !

« Les Dallas Mavericks sont au courant d’un incident impliquant un membre de notre staff et rassemblent toutes les informations pertinentes concernant cet incident », a expliqué l’équipe dans un communiqué. « Nous prenons cette affaire au sérieux. L’employé en question a été placé en suspension administrative en attendant l’issue de la procédure judiciaire … Nous nous abstiendrons de tout autre commentaire tant que la procédure sera en cours ».

Darrell Armstrong a payé la caution fixée et il va donc désormais attendre son procès. On ne devrait en tout cas pas le revoir cette saison sur le banc des Mavericks, et il est fort possible qu’on ne l’y revoie plus du tout.

Dans une situation déjà compliquée, Jason Kidd perd en tout cas un assistant particulièrement apprécié des joueurs, pour son enthousiasme constant et les consignes défensives qu’il hurlait pendant les rencontres.