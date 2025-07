Aux Spurs, Carter Bryant met d’abord l’accent sur la défense

Ce samedi, les Spurs débuteront leur Summer League face au Heat. Si Dylan Harper, touché à l'aine, ne sera pas présent, le second rookie de San Antonio issu de cette cuvée 2025, Carter Bryant, sera bien en tenue.

L’occasion de voir les débuts de l’ancien d’Arizona sur un parquet NBA. Des premiers pas où sa défense sera particulièrement observée, comme l’explique son entraîneur Mike Noyes : « Il doit être capable de défendre et il va trouver un moyen d’y arriver. Il connaît son rôle et on ne lui demande pas d’avoir toutes les réponses maintenant, mais il doit être capable de défendre. »

Une première mission défensive qui convient parfaitement au rookie de 19 ans, qui sait qu'il pourra d'abord intégrer la rotation de San Antonio grâce à ses efforts de ce côté du terrain.

« Tout le monde veut marquer, mais comment pourrais-je me démarquer et obtenir mes premières minutes ? player option » s’interroge-t-il. « La défense, c’est quelque chose que je peux faire sur le terrain. J’ai l’impression que je peux tout faire, mais je dois comprendre ce que Mike Noyes et Mitch Johnson attendent de moi. »

Stephon Castle en mentor

Toutefois, le staff des Spurs ne veut pas que Carter Bryant se contente d'être un bon défenseur et espère le voir aussi se développer offensivement dans les prochaines années.

« Il se déplace très bien » souligne Mike Noyes. « C’est l’une des raisons de sa sélection et en plus il est très talentueux en attaque. Nous pensons qu’il va se développer au fil des saisons. »

Pour réussir ses débuts en NBA, Carter Bryant peut compter sur le soutien de Stephon Castle, Rookie de l’Année en 2025. Les deux joueurs ont déjà eu l’occasion de s’entraîner ensemble, mais c’est la première fois qu’ils vont évoluer dans la même équipe.

« C’est un peu comme mon grand frère »explique le 14e choix de la dernière Draft. « Je vais observer comment il aborde les événements que ce soit mentalement ou physiquement. C’est quelque chose dont je peux m’inspirer. »