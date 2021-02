Stats & Highlights | Les Bulls et les Pacers sont renversants, les Grizzlies sérieux

Enfin ils enchaînent deux victoires de suite. Les Bulls n’avaient plus connu ça depuis presque un mois et ils le font avec la manière, après un superbe comeback face à Detroit.

Même scénario renversant à Minnesota, avec des Pacers (battus par les Bulls en début de semaine justement) qui remontent dans les ultimes secondes et font ensuite la différence en prolongation. Encore une fois, Domantas Sabonis a été impressionnant.

Enfin, les Grizzlies n’ont pas eu besoin de se faire peur contre Oklahoma City pour rebondir après leur revers contre les Pelicans. Un petit coup d’accélérateur en dernier quart-temps avec un Ja Morant en mode triple-double a suffi.

Detroit – Chicago : 102-105

Quel effort de la part des Bulls ! Car ils étaient bien mal embarqués. Entre la fin du premier et le milieu du deuxième quart-temps, soit pendant sept minutes, Chicago est en panne offensivement. Le score passe de 33-27 pour Detroit, à 47-27. L’écart monte même à 25 points (59-34) et on se dit alors que la rencontre est pliée.

Mais les hommes de Dwane Casey vont eux aussi vivre une période compliquée en troisième quart-temps et Chicago remporte cet acte 27-12. Tout est relancé. Coby White et Patrick Williams inscrivent les paniers primés qui font du bien en dernier quart-temps et Zach LaVine, encore une fois très bon, va sceller la rencontre aux lancers-francs dans les ultimes secondes. Renversant.

Bulls / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Williams 29 5/7 1/2 4/5 1 4 5 2 3 1 0 1 15 21 W. Carter Jr. 27 7/9 0/0 4/6 1 2 3 0 0 1 0 2 18 20 C. White 24 3/10 1/6 1/2 0 6 6 4 2 0 3 0 8 7 G. Temple 34 4/6 1/2 0/0 0 3 3 0 2 0 1 2 9 11 Z. LaVine 35 14/22 4/6 5/7 1 4 5 5 3 3 5 0 37 35 T. Young 24 4/10 0/1 1/4 4 6 10 7 6 2 3 1 9 17 L. Kornet 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3 R. Arcidiacono 7 1/2 0/1 0/0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 5 T. Satoransky 27 2/7 0/1 0/0 1 2 3 5 3 0 1 0 4 6 D. Valentine 26 1/11 1/8 0/0 0 8 8 3 1 0 0 0 3 4 Total 41/85 8/28 15/24 8 38 46 29 20 8 13 7 105 Pistons / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 38 15/25 4/9 9/9 0 2 2 0 5 0 3 1 43 33 S. Bey 32 3/7 1/5 5/5 1 6 7 3 1 1 1 0 12 18 M. Plumlee 33 5/9 0/0 1/3 2 6 8 3 5 0 1 0 11 15 W. Ellington 21 2/7 2/6 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 6 4 D. Wright 39 5/9 0/2 2/2 0 4 4 4 1 3 2 0 12 17 I. Stewart 15 0/3 0/0 0/0 1 5 6 1 2 1 1 0 0 4 D. Smith Jr. 17 4/9 1/4 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 10 6 S. Mykhailiuk 19 0/4 0/2 0/0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 0 J. Jackson 27 3/9 0/0 2/4 2 6 8 1 5 2 3 1 8 9 Total 37/82 8/28 20/24 6 34 40 15 21 9 13 2 102

Minnesota – Indiana : 128-134 (après prolongation)

Les Pacers aiment les prolongations dernièrement. Après celle contre Chicago, ils ont été poussés à disputer cinq minutes de plus contre Minnesota. Les Wolves ont été accrocheurs et ont fait la course en tête, surtout après un troisième quart-temps très moyen des deux côtés.

Après un panier de Karl-Anthony Towns et à une minute du terme, Minnesota avait cinq points d’avance. Mais Jeremy Lamb à 3-pts et Domantas Sabonis (auteur d’un énorme triple-double) aux lancers-francs arrachent la prolongation. Contrairement à celle contre les Bulls, les Pacers prennent les commandes avec un 5-0, ne lâchent plus et finissent par l’emporter.

Timberwolves / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Vanderbilt 19 1/2 0/0 0/0 2 2 4 1 3 2 0 0 2 8 J. McDaniels 37 4/10 3/6 0/0 0 4 4 1 2 0 1 3 11 12 A. Edwards 39 3/15 0/4 2/2 0 5 5 4 0 0 1 0 8 4 K. Towns 37 8/19 2/7 12/12 4 6 10 1 4 2 2 2 30 32 R. Rubio 35 6/13 3/6 5/5 0 3 3 13 1 1 1 0 20 29 J. Okogie 15 0/2 0/1 2/2 2 1 3 2 1 1 1 0 2 5 N. Reid 18 8/14 2/3 0/1 2 7 9 3 2 1 1 3 18 26 J. McLaughlin 18 0/5 0/0 0/0 1 3 4 7 1 2 1 0 0 7 M. Beasley 41 13/25 5/13 0/1 0 2 2 3 3 3 3 0 31 23 J. Nowell 6 2/2 0/0 2/2 0 0 0 2 3 0 0 0 6 8 Total 45/107 15/40 23/25 11 33 44 37 20 12 11 8 128 Pacers / 134 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 46 13/21 1/2 9/11 4 13 17 10 4 3 3 1 36 54 D. McDermott 27 4/10 0/2 0/0 1 1 2 1 2 0 2 0 8 3 M. Turner 30 3/7 0/2 2/2 1 1 2 0 3 0 1 4 8 9 M. Brogdon 41 12/22 6/7 2/2 2 7 9 7 4 1 5 1 32 35 J. Holiday 37 3/8 2/5 3/3 2 7 9 4 0 1 2 0 11 18 T.J. McConnell 28 3/6 0/0 0/0 0 1 1 6 2 0 0 1 6 11 A. Holiday 27 5/9 2/3 3/4 0 3 3 2 1 0 1 0 15 14 J. Lamb 28 6/14 2/5 4/5 0 8 8 1 2 0 0 0 18 18 Total 49/97 13/26 23/27 10 41 51 31 18 5 14 7 134

Memphis – Oklahoma City : 122-113

Belle prestation collective des Grizzlies, avec six joueurs à plus de dix points, dont un Ja Morant en triple-double (15 points, 12 passes et 11 rebonds) dans cette victoire validée en dernier quart-temps.

Pendant presque 40 minutes, la rencontre a été équilibrée. Puis Memphis passe un 19-3 en quelques instants et Oklahoma City se retrouve sans réponse à offrir malgré les rentrées de Theo Maledon et de Shai Gilgeous-Alexander. Darius Bazley et Mike Muscala réduiront bien l’écart avec des tirs primés dans les dernières secondes, mais sans faire trembler les hommes de Taylor Jenkins.