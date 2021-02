En double double-double, Rudy Gobert marche sur les Clippers

Toujours pas de Kawhi Leonard ni de Paul George à signaler du côté des Clippers, et pas de Nicolas Batum non plus, mais pourtant, Los Angeles s’en sort bien dans ce premier quart face à Utah. Derrière 7 points chacun de Reggie Jackson et Lou Williams, les Clippers mènent la danse quand le Jazz peine encore à démarrer offensivement.

Royce O’Neale et Donovan Mitchell ramènent Utah à hauteur, tout comme Jordan Clarkson qui garde la main chaude. Et quand son tir à 3-points manque, c’est Rudy Gobert qui surgit pour la claquette dunk. Les deux équipes sont dans un mouchoir de poche à la fin du premier quart (25-24).

Mené tout du long, le Jazz prend la tête des opérations en deuxième quart, avec du pick-and-roll et deux conclusions supplémentaires pour Rudy Gobert. Joe Ingles apporte aussi son écot en sortie de banc mais Ivica Zubac y va aussi d’un alley oop, servi par Lou Williams.

Les deux « super subs » Lou Will et Jordan Clarkson échangent les paniers à distance et Los Angeles repasse devant. Malgré les efforts de Donovan Mitchell en fin de période, le Jazz reste derrière à la pause (51-46) après son 0/5 à 3-points en deuxième quart alors qu’en face, le seul Serge Ibaka en enchaîne deux de suite.

Le Jazz en rouleau-compresseur

Meilleurs scoreurs à la pause, Williams et Jackson continuent de porter les Clippers mais Mitchell et Gobert font de même en face, et Utah égalise sur un dunk, plus la faute, du pivot tricolore. Dans ce match très tenu, le Jazz passe un 7-0 conclu par un 3-points de Niang mais Zubac revient pour la claquette dunk.

Utah a pris l’avantage et ne veut plus le lâcher. Rudy Gobert et Donovan Mitchell se battent bien au rebond offensif et ça finit par tomber dedans. Après un 3-points de sa papatte gauche, Joe Ingles sert le Français qui finit avec un nouveau dunk et le pivot All-Star assoit la domination de son équipe : 12 points pour lui, +11 sur la période (35-24), et +6 au tableau d’affichage (81-75).

Jordan Clarkson et Joe Ingles appuient encore sur l’accélérateur et ça donne un +10 d’entrée en dernier quart (87-77). À l’image d’Ivica Zubac qui rentre d’abord un petit tir à mi-distance pour essayer de débloquer l’attaque californienne, les Clippers sont dans le dur. Et ça se confirme avec le Croate qui se fait contrer par Rudy Gobert qui, bien servi par Donovan Mitchell, termine le boulot d’un gros dunk dans la continuité.

Jordan Clarkson enfonce encore le clou d’un 3-points et les Clippers sont dans le trou après un 19-7 du Jazz.

Étouffée par le Jazz en deuxième mi-temps (68-45), la franchise de Los Angeles doit s’incliner face à la folle dynamique d’Utah qui enchaîne un 9e succès de rang (20e sur 21). Donovan Mitchell (24 points) et Rudy Gobert (23 points, 20 rebonds) ont porté le Jazz à la victoire (114-96). Toujours sans Mike Conley !