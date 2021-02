Face aux Knicks, Evan Fournier redonne des couleurs à Orlando

Bonne nouvelle pour le Magic, Evan Fournier est de retour, mais aussi Al-Farouq Aminu, et ils sont prêts à aider Nikola Vucevic à replacer Orlando dans le Top 8 de la conférence Est. Face à des New-Yorkais en grande forme, les Floridiens font un bon début de rencontre. La paire Vucevic/Fournier brille et répond à un Julius Randle en mode All-Star (19-17). Petit à petit, Orlando commence à piocher.

Comme toujours, dès que Steve Clifford ouvre son banc, son équipe souffre. Seul Terrence Ross score et tente des choses en attaque et la défense sur Nikola Vucevic est plus agressive. New York et l’indéfendable Randle passent la vitesse supérieure. L’arrivée d’Immanuel Quickley donne comme souvent un coup de boost à l’attaque new-yorkaise et les Knicks mènent assez facilement (33-22).

L’empereur Julius

C’est dur pour le Magic mais il ont récupéré Al-Farouq Aminu qui apporte une vraie solution en sortie de banc. Avec Carter-Williams et Ross à ses côtés, l’ancien ailier de Portland permet à Orlando d’infliger un 14-3 aux Knicks et les deux équipes sont à égalité (36-36). Si fort des deux côtés du terrain pendant douze minutes, les coéquipiers de Derrick Rose sont à la peine dans ce second acte. Des pertes de balles, des tirs pris hors timing, New York déjoue et cela agace Tom Thibodeau.

Le retour de son cinq majeur change un peu la donne. Face à ses anciens coéquipiers, Elfrid Payton montre de belles aptitudes en attaque.

Tantôt passeur, tantôt scoreur, le meneur des Knicks permet à son équipe de reprendre les commandes juste avant la pause. Son entente avec Julius Randle est parfaite et les deux hommes font mal. À la pause, New York est devant (56-53).

Le show T-Ross

La pause n’a pas refroidi Payton toujours aussi intéressant en attaque, mais Orlando monte en puissance malgré tout. Evan Fournier a énormément manqué à son équipe. Avec la présence du Français sur le terrain, la défense sur Vucevic est différente puisqu’il y a moins de prises à deux sur le pivot vedette d’Orlando.

Le Monténégrin peut donc faire jouer ses coéquipiers sans oublier de briller sur pick-and-roll avec les bonnes passes de Fournier et de Carter Williams. Petit à petit, Orlando prend le match en main et dicte le tempo.

C’est dur pour Randle qui est contesté sur chaque déplacement. Avec son meilleur joueur mis sous cloche, New York n’a pas de solutions et le besoin de résultats côté Magic se fait ressentir. En leaders, Terrence Ross, Evan Fournier et Nikola Vucevic montrent le chemin à leurs coéquipiers en cette fin de 3e acte. Les trois hommes brillent et Orlando compte 13 points d’avance. À eux de tenir (83-70).

Derrick Rose est de retour sur le terrain pour tenter de changer les choses. Si fort depuis son arrivée, ce soir, il n’a pas l’impact de ses premiers matchs. Mais c’est collectivement que New York a pris l’eau. Incapable de défendre sur les ailiers adverses, ils ont laissé un joueur comme T-Ross prendre confiance et ils le payent. Ce dernier s’amuse et semble vouloir terminer vite le travail (89-72).

Evan Fournier brille

Les deux 3-points d’Alec Burks redonnent espoir aux joueurs de la Big Apple (91-81), mais pas pour très longtemps. Nikola Vucevic aspire tous les rebonds et marque assez facilement dans la raquette, Terrence Ross continue de s’amuser de ses vis-à-vis et Evan Fournier montre à quel point il change le visage de cette équipe quand il joue.

C’est lui qui a la balle en main en cette fin de match. Il trouve Nikola Vucevic pour un jeu à deux puis il a le talent pour marquer aussi des paniers : sept points de rang pour le Français dont un dunk en contre-attaque. Rassurant quand on sait qu’il a souffert du dos.

C’est terminé pour les Knicks qui s’inclinent 107-89 après avoir déjoué en seconde mi-temps. Une victoire qui va faire du bien au moral des Floridiens puisqu’ils n’ont que deux victoires de moins que Charlotte, le 8e.