Wizards – Nuggets : Bradley Beal à l’ultime seconde !

Jamal Murray s’est mis en mode « Bubble » mais ça n’a pas suffi ! On fonce dans le 4e quart-temps non sans oublier que les Nuggets menaient de 20 points après 10 minutes ! Nikola Jokic avait inscrit 10 points en trois minutes, et Denver avait pris le meilleur départ possible : 41-24 après un quart-temps.

Mais Denver n’a pas envie de défendre cette année, et quand Davis Bertans prend feu à 3-points, ça donne un deuxième quart-temps à sens unique (46-23 pour les Wizards). Résultat : à l’entame du 4e quart-temps, les Wizards mènent 100-98. Jamal Murray retrouve ses couleurs de l’été, et on sent qu’il monte en température.

En face, Russell Westbrook agresse la défense. Il va d’abord au bout, puis sauve un ballon très litigieux, et sert Davis Bertans pour le 3-points (113-103). Malheureusement, il prend une technique derrière…

Jamal Murray sur un nuage !

Côté Denver, Jokic est revenu en jeu, et il entame son festival à coup de 3-points et de caviars. Sous son impulsion, les Nuggets signent un 14-2 en deux minutes ! À trois minutes de la fin, Washington ne mène plus que 123-122. Jamal Murray semble irrésistible, et Beal lui répond d’un floater. Westbrook et Porter Jr se loupent derrière, et JaMychal Green contre un lay-up de Beal. Faute ou pas ? Les arbitres ne sifflent pas, et sur la contre-attaque, Murray ne se pose pas de question : le 3-points pour égaliser (125-125) !

Il reste 30 secondes à jouer. Le même Green fait faute sur Bertans à 3-points. Le Letton fait le match de sa vie, et il met les trois lancers. Il reste huit secondes, et Washington ne doit pas encaisser de 3-points. Sauf que Jamal Murray, bouillantissime, balance un 3-points à neuf mètres ! 128-128. Il reste deux secondes.

Derrière le temps-mort, la balle pour Bradley Beal qui profite d’un écran très, très, très litigieux de Robin Lopez sur Facu Campazzo. L’arrière attaque le cercle, et c’est encore JaMychal Green qui lui bloque le passage. Aucun doute possible, il y a faute, et le tableau d’affichage affiche un dixième à jouer ! Bradley Beal ne tremble pas. Il met les lancers et Washington s’impose 130-128 pour une 3e victoire de suite !