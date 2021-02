Encore 43 points et le panier de la gagne pour Damian Lillard à New Orleans !

Encore lui ! Expert du « money time », Damian Lillard a encore frappé, livrant une nouvelle « masterclass », sur le parquet des Pelicans, 24 heures après son coup de chaud à 4/4 à 3-points à OKC. Cette fois, le meneur de Portland a encore dû s’employer pour sauver son équipe face à un duo Ball/Williamson déterminé (21 et 36 points).

Après une entame compliquée (30-36), les locaux se rachètent en claquant 39 points dans le deuxième quart-temps, profitant du retour sur le banc de Damian Lillard pour monter en puissance et passer un 28-9, le trio Ball-Bledsoe-Hernangomez ayant pris feu à 3-points pour offrir jusqu’à 15 points d’avance aux Pels peu avant le repos (64-49).

Portland se fait violence pour réduire l’écart à -10 à la mi-temps, avec Damian Lillard et Gary Trent Jr. pour artiller de loin, de quoi donner le ton pour la suite (69-59).

Fin de match à suspense

Derrick Jones Jr se distingue avec un dunk et un alley-oop dès le retour des vestiaires avant de voir le 2+1 de Gary Trent Jr. et le dunk de Damian Lillard ramener les Blazers à un points (73-72). Zion Williamson s’arrache mais Robert Covington lui répond par deux fois de loin, et les hommes de Terry Stotts reprennent la tête (84-85) !

Le dernier acte s’annonce aussi spectaculaire qu’indécis alors que New Orleans accuse trois petits points de retard à 12 minutes de la fin, suite à un missile derrière l’arc de Gary Trent Jr, au buzzer (91-94).

Zion Williamson tente à nouveau de lancer la machine en se montrant agressif vers le cercle qu’il martyrise avec un gros dunk à deux mains avant de laisser le soin à JJ Redick de faire mouche de loin pour faire repasser les locaux en tête (105-103). Sauf qu’en face, un certain « Dame Time » s’apprête à sortir de sa boîte…

Damian Lillard lucide jusqu’au bout

Le coquin répond dans la foulée avec un « step-back » devant Willy Hernangomez, histoire de se mettre en jambes, puis trouve son acolyte sniper Gary Trent Jr pour donner quatre longueurs d’avance aux siens à moins de trois minutes du terme (112-116).

Sauf que New Orleans passe un 10-3, initié et conclu par Zion Williamson et marqué par les deux paniers à 3-points de Lonzo Ball et JJ Redick (122-119). Damian Lillard a alors la lucidité d’aller finir au cercle trouvant ensuite Derrick Jones Jr pour un panier « clutch » qui redonne espoir aux Blazers (122-123).

Zion Williamson ne tremble pas aux lancers et remet donc la pression sur Damian Lillard, qui va répondre sans sourciller. C’est à nouveau en allant jusqu’au cercle, dans une raquette gruyère des Pels, que le meneur des Blazers trouve la solution, héritant de la faute de Lonzo Ball en prime pour offrir deux points d’avance à son équipe.

Un choix payant, plein de lucidité, pour un 2+1 synonyme de victoire car ni Lonzo Ball à 3-points ni Brandon Ingram à mi-distance ne trouvent le cercle sur la dernière possession, ce dernier terminant son cauchemar à 4/12 au tir (14 points) par un « airball » (124-126).