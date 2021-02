Kent Bazemore et Stephen Curry braquent le Heat en prolongation

Jimmy Butler, auteur d’un triple double (13 points, 12 rebonds, 11 passes), et Bam Adebayo (24 points, 7 passes, 5 rebonds) avaient pourtant donné jusqu’à 19 points d’avance à Miami mais le Heat n’a rien pu faire face aux 11 points de Kent Bazemore en 4e quart-temps et en prolongation et aux 11 points de Stephen Curry lors des huit dernières minutes, après avoir pourtant débuté le match à 2/15 à 3-points !

Privés de Draymond Green pour cause d’une cheville droite capricieuse, les Warriors peinent face à la défense hermétique du Heat. Ils perdent quatre ballons dans le premier quart-temps et quatre paniers à 3-points de Jimmy Butler, de Kendrick Nunn et de Tyler Herro par deux fois permettent à Miami de finir le quart-temps sur un 17-7 pour confirmer leur domination et prendre 12 points d’avance (36-24).

Miami dicte le tempo

Avec Stephen Curry sur le banc, le Heat pose un peu plus son empreinte sur la rencontre. Ils contrôlent le rythme et limitent les transitions de Golden State alors que Bam Adebayo contrôle la raquette en l’absence de pivot et d’intensité des Warriors. Il faut la roublardise de Kent Bazemore auteur de dix points et un bon passage d’Andrew Wiggins (23 points, 8 rebonds) pour que Golden State limite la casse (47-36).

La défense du Heat est exemplaire dans ses rotations, forçant les Warriors à cravacher pour se procurer des tirs ouverts qui, à l’image du 3/11 de Stephen Curry, trouvent rarement leur cible. En face, Miami déroule. Jimmy Butler s’occupe de la distribution pour mettre Nunn (19 points), Herro, et Adebayo en valeur. Les hommes de Spoelstra rentrent aux vestiaires avec 15 points d’avance derrière 56% d’adresse et 17 passes décisives (61-46).

Les Warriors refusent d’abdiquer

Dans l’ombre du duo Wiggins – Oubre Jr (23 points, 8 rebonds) en première mi-temps, Stephen Curry sort de sa boite pour débuter le troisième quart-temps. Il marque autant de points (7) qu’en première mi-temps et la défense des Dubs monte d’un cran pour infliger un 16-5 au Heat (66-62). Les Warriors ratent toutefois le coche pour recoller et Miami s’en remet alors à son avantage de taille pour faire un nouveau break.

Ils servent Jimmy Butler, Bam Adebayo, et Precious Achiuwa poste bas et l’écart passe de nouveau au dessus des dix longueurs (79-66). Kelly Oubre Jr. et Kent Bazemore répondent de loin mais leur contribution est gâchée par des erreurs défensives qui permettent à Miami de garder le contrôle (86-76).

Le duo Bam Adebayo – Andre Iguodala croit mettre les Warriors K.O. mais le trio Wiggins – Oubre Jr – Bazemore ne s’avoue pas vaincu et répond par un 11-0, terminé par deux paniers de suite d’Eric Paschall, pour ramener les locaux à -3 avec moins de quatre minutes à jouer (99-96).

Kent Bazemore et Stephen Curry mettent le couvercle

Le Heat insiste alors à l’intérieur mais Stephen Curry retrouve comme par magie son adresse. Il garde son équipe en vie avant que la défense et deux pénétrations de Kent Bazemore envoient tout le monde en prolongation après un 21-6 de Golden State lors des sept dernières minutes de jeu (105-105) !

Après une dizaine d’opportunités manquées de passer devant pour la première fois du match, les efforts de Kent Bazemore sont récompensés. Golden State prend l’avantage avant que deux tirs primés de Stephen Curry et d’Andrew Wiggins ne leur donnent six points d’avance avec 40 secondes au chrono (115-109). Duncan Robinson maintient le Heat en vie mais un nouveau 3-points de Stephen Curry suivi de deux lancers-francs donnent la victoire à Golden State. Peut-être même leur plus belle de la saison.