Trae Young (40 points) et les Hawks se relancent à Boston

Sur une pente glissante, avec quatre défaites consécutives et même sept sur les huit derniers matchs, les Hawks se présentent à Boston sans leur coach, LLoyd Pierce, resté à Atlanta auprès de sa femme, sur le point d’accoucher de leur deuxième enfant. Pas vraiment les conditions idéales pour casser la spirale actuelle…

Sauf que chez les Celtics, il n’y a pas beaucoup plus de certitudes en ce moment, et les deux équipes parviennent à trouver des espaces dans les raquettes adverses. Comme d’habitude, Payton Pritchard apporte toute son énergie en sortie de banc et les hommes de Brad Stevens sont en tête (35-33) à la fin du premier quart-temps.

On sent Boston appliqué mais les C’s ont du mal à déborder leurs adversaires sans Kemba Walker et Marcus Smart.

En face, les Hawks tentent surtout de relancer aussi vite que possible. Les tirs à 3-points ne rentrent pas mais les vagues successives qui déferlent sur le cercle local permettent à John Collins et compagnie de créer un premier écart. Heureusement pour Boston, Jayson Tatum répond présent et Atlanta n’est qu’à +6 (56-62) à la mi-temps.

L’empreinte de Trae Young dans le « money time »

Trae Young commence la deuxième mi-temps par un 3-points mais le duo Brown/Tatum joue davantage les créateurs, afin de donner du rythme à son équipe. Le problème, c’est que les Hawks ont eux déjà du rythme, avec Clint Capela sous le cercle et Danilo Gallinari à l’extérieur. +9 (81-90) pour les visiteurs après 36 minutes.

C’est toutefois loin d’être fini, surtout que Payton Pritchard rentre des paniers salutaires. Les Celtics ne sont pas loin mais Trae Young enchaîne alors plusieurs tirs à 3-points extrêmement compliqués qui minent forcément le moral de Jayson Tatum et des locaux. À lui seul, le meneur All-Star maintient l’écart autour des +10 quasiment tout le « money time », et si Boston parvient à revenir à 4 points (114-118) à 13 secondes de la fin, c’est trop tard.

John Collins assure aux lancers et les Hawks peuvent savourer la victoire (114-122) derrière les 40 points et 8 passes (mais 8 balles perdues) de Trae Young, mais aussi le double-double (24 points, 13 rebonds) de John Collins.