Malgré 29 points d’avance, les Sixers se font peur face aux Rockets

Une boucherie. Sur environ trois quart-temps, c’est le sentiment qui se dégage de la domination des Sixers sur des Rockets chez qui trois titulaires manquent encore à l’appel (P.J. Tucker, Christian Wood et Victor Oladipo). Philadelphie aussi a un absent de marque, Ben Simmons, qui sort de sa meilleure performance en carrière à Utah.

Pour le remplacer dans le cinq, Doc Rivers lance un Matisse Thybulle discret en attaque mais qui finira meilleur intercepteur de la partie. Son peu d’impact offensif n’empêche pas les 76ers de dérouler leur basket. L’idée étant de défendre fort pour sanctionner en contre-attaque, secteur dans lequel Philadelphie va prendre ses distances (25-14).

Philadelphie s’envole avec ses shooteurs

Les Rockets perdent un paquet de ballons. C’est justement sur un ballon volé par Matisse Thybulle devant John Wall que Tobias Harris, bien rentré dans son match, récompense son défenseur en lui offrant un panier primé. Danny Green n’est pas maladroit non plus pour sanctionner dans ce jeu de transition et son équipe vire avec une adresse confortable après 12 minutes (38-24).

Même sanction par la suite avec un Seth Curry lui aussi dans un bon soir en termes d’adresse. Tyrese Maxey se montre également avec ses finitions explosives près du cercle. Joel Embiid ? Entame modeste avec seulement 8 points inscrits (3/9) à la pause. On va mettre ça sur le compte du bandeau qu’il décide de laisser au vestiaire après la coupure…

Pas besoin d’être alarmiste avec lui car son équipe affiche déjà 26 points d’avance (69-43). Philadelphie décide de l’alimenter au poste à la reprise pour qu’il prenne le dessus sur DeMarcus Cousins. Et l’écart continue de grimper, jusqu’à 29 unités. La réaction attendue des Rockets est d’abord timide. Elle passe par un « 2+1 » sous le cercle de Cousins, ou d’un nouveau panier primé du pivot qui avait bien démarré son match dans ce secteur.

John Wall prend feu

Très peu inspiré avant la pause, John Wall semble retrouver des couleurs. Mais à l’entame du dernier quart-temps, ils sont encore loin du compte (96-79). Les visiteurs parviennent toutefois à tirer profit de la faiblesse du banc adverse qui connaît une nouvelle séquence sans, marquée notamment par 14 tirs manqués de suite. Les soldats texans David Nwaba et Ben McLemore bataillent pour inscrire des points sous le cercle puis Cousins rentre une nouvelle flèche lointaine.

Ce match n’est pas terminé d’autant que John Wall enclenche le mode festival : une « danse » pénétration devant Curry, un « 2+1 » au cercle devant Embiid, un premier panier primé puis un second… Et Houston n’a plus que cinq points de retard (110-105) à moins de deux minutes de la fin ! Eric Gordon a même une occasion en or de sanctionner une remise en jeu manquée. Philadelphie semble perdre ses moyens, à l’instar de cette faute offensive de Danny Green.

Mais les locaux s’en remettent à Joel Embiid qui redonne de l’air à sa formation avec un « jumper » décisif. Les 76ers resteront sérieux sur la ligne des lancers, sur laquelle ils ont obtenu beaucoup de points. Drôle de victoire mais victoire quand même pour ces 76ers (18v-11d) qui effacent trois défaites de suite avant la réception des Bulls vendredi. Les Rockets (11v-17d) enregistrent, eux, leur 7e défaite de suite avant de recevoir Dallas le même soir.