Stats & Highlights | Le Heat humilié par le Jazz, les Bucks battus par les Blazers

Derrière un Tyrese Haliburton propre (27 points à 8/19, 8 passes et aucune perte de balle), les Pacers retrouvent l’équilibre en dominant de tristes Suns, qui pouvaient pourtant compter sur leur « Big Three »…

Triste Heat aussi qui, en plein divorce avec Jimmy Butler, s’est fait corriger à domicile (-36) par le Jazz de Brice Sensabaugh. C’est la sixième plus lourde défaite à domicile de l’histoire de Miami !

Ça ne va pas fort non plus pour les Bucks, battus à domicile par les Blazers d’Anfernee Simons (28 points). Giannis Antetokounmpo (31 points, 11 rebonds) s’est pourtant encore démené, et Milwaukee n’était pas loin de l’emporter, mais avec un Damian Lillard maladroit (16 points à 5/15) et un Khris Middleton en mode fantôme (2 points à 1/5), les joueurs de Doc Rivers subissent un quatrième revers sur les cinq derniers matchs.

Indiana – Phoenix : 126-108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO 94 PHI 123 DET 119 MIN 105 IND 126 PHO 108 MIA 100 UTH 136 CHI 139 NYK 126 MIL 102 POR 105 SAS 111 DEN 122 GSW 121 MEM 113 LAC 131 ATL 105

Miami – Utah : 100-136

Milwaukee – Portland : 102-105

