Nikola Jokic répond à Victor Wembanyama : 46 points et la victoire après prolongation !

Les Spurs et les Nuggets nous ont offert un back-to-back rare puisque les deux formations se retrouvaient cette nuit à San Antonio, 24 heures après une première manche disputée à… Denver. Comme la veille, avantage aux visiteurs puisque les Nuggets s’imposent sur le parquet des Spurs, et comme la veille, le duel Wembanyama-Jokic a été dantesque, et comme la veille, il y a eu du suspense !

D’entrée, les Spurs tentent d’imposer un rythme rapide, mais il y a de la précipitation. Pour preuve, ces deux fautes rapides de Victor Wembanyama, qui fête ses 21 ans. Sans surprise, Nikola Jokic profite de l’absence de « Wemby » sur le terrain pour attaquer la peinture et marquer des paniers faciles. Même si Julian Champagnie apporte de l’adresse extérieure, les Nuggets ont pris la main, et ils mènent 30-27 après douze minutes.

Au début du deuxième quart-temps, DeAndre Jordan remplace pour lui permettre de souffler, et c’est au tour des Spurs d’en profiter, au point de passer devant. À l’image d’un Wembanyama maladroit, il y a du déchet chez les Spurs, avec des pertes de balles évitables. Mais deux dunks énormes de Devin Vassell mettent le feu au Frost Bank Center, et à la pause, les Spurs sont devant : 55-54.

Wembanyama muet en prolongation

Au retour des vestiaires, place à un concours de tirs à 3-points signé des Spurs, avec 12 de leurs 14 premiers points venus derrière l’arc. Harrison Barnes est le plus bouillant, et Mike Malone est obligé de prendre un temps-mort. L’agressivité des Spurs fait la différence, et Nikola Jokic manque clairement de soutien.

Résultat : les Spurs prennent un beau matelas d’avance, pour mener de 11 points avant le dernier quart-temps (92-81). On pense qu’ils vont creuser l’écart lors du passage de Jokic sur le banc, mais les Nuggets se rebiffent ! Au point de passer à nouveau devant, pour lancer un « money time » bouillant.

C’est Devin Vassell qui égalise, en allant chercher son propre tir raté. Mais la dernière possession est pour Nikola Jokic. La veille, Victor Wembanyama avait détourné sa passe, et cette fois, le Serbe prend le tir. Il est manqué de peu, et prolongation : 108-108. La suite ? Un Jokic qui domine de la tête et des épaules l’overtime avec 9 des 14 points des Nuggets. En face, « Wemby » est muet : pas un rebond, pas un point. À l’arrivée, les Nuggets s’imposent 122-111 après une prolongation à sens unique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour les Spurs. Après deux succès de rang, San Antonio ne réussit pas la passe de trois. Mais la défaite des Wolves à Detroit leur permet de rester 9e de la conférence Ouest.

– Westbrook le poison. À plusieurs reprises, Mike Malone a laissé Russell Westbrook défendre sur Victor Wembanyama, et le meneur All-Star s’en est très bien tiré par son agressivité et son activité.

– Le banc des Spurs brille. En 24 heures, les remplaçants de San Antonio cumulent 80 points, contre 31 pour leurs homologues de Denver. Intéressant pour la suite de la saison, même si les jambes étaient trop lourdes en prolongation.

