Detroit résiste au record en carrière d’Anthony Edwards (53 points) !

Le récent « road trip » des Pistons à l’Ouest avait démontré à quel point la formation de JB Bickerstaff a évolué. Les Wolves étaient donc prévenus avant leur déplacement de la nuit dans le Michigan, et les coéquipiers de Rudy Gobert ont donc vu, et n’ont pas pu faire grand-chose pour contenir un trio Cunningham-Beasley-Harris déchainé et s’éviter une troisième défaite consécutive, ce malgré le match de mammouth d’Anthony Edwards.

Cade Cunningham et Ausar Thompson ont fait le show en scorant 15 des 19 premiers points de Detroit, en y mettant la manière en prime à l’image des envolées folles du jumeau Thompson (19-15). Après deux paniers à 3-points de Malik Beasley pour se mettre en jambes à son tour, Cade Cunningham a bouclé le premier acte d’un panier au buzzer (33-28).

Mais c’est en deuxième quart-temps que les Wolves ont bu la tasse pour de bon, avec encore une fois le trio Cunningham-Beasley-Thompson pour alimenter un 13-0 (46-28) ! Les trois paniers à 3-points d’Anthony Edwards avant la pause ont à peine permis à Minnesota de rester dans le coup à la mi-temps (55-43).

Dès le retour des deux équipes sur le parquet, la tendance s’est confirmée en faveur des Pistons. Avec cette fois Tobias Harris et Tim Hardaway Jr. dans le rôle de lieutenants d’un Cade Cunningham toujours aussi chaud, notamment pour contribuer au 14-2 qui a repoussé illico les Wolves à 21 longueurs (69-48).

La suite a été bien plus indécise, puisqu’il a fallut résister à un Anthony Edwards bien déterminé à ramener les siens dans le match et qui a multiplié les exploits.

Mais l’arrière des Wolves a trouvé à qui parler sur son chemin jusqu’au bout, d’Isaiah Stewart en fin de troisième quart-temps (96-81) au trio Beasley-Holland II-Harris dans le dernier acte, le tout encadré par un Cade Cunningham exceptionnel jusqu’au bout pour maintenir le cap et permettre aux Pistons de s’imposer 119-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Pistons sur la bonne voie. Le déclic s’est fait attendre mais il est peut-être bien en train d’enfin se produire à Detroit, qui vient d’enchaîner six succès sur ses sept derniers matchs, avec des adversaires renommés accrochés à son tableau de chasse. Il faut par ailleurs remonter à mars 2019 pour retrouver la trace d’une telle série pour les Pistons. C’est tout l’inverse pour les Wolves, qui ont survolé la saison régulière 2023/24 pour se retrouver aujourd’hui avec un bilan tout juste à l’équilibre…

– Cade Cunningham a éclipsé Anthony Edwards. L’histoire retiendra que c’est à Detroit qu’Anthony Edwards a réalisé son record en carrière (pour l’instant !) avec 53 points alimentés par un superbe 10/15 à 3-points. Mais ce dont il faudra se rappeler de ce match, c’est la façon dont Detroit a dominé Minnesota, pratiquement du début jusqu’à la fin, et a ensuite su résister jusqu’au bout pour s’éviter un « money-time » à suspense. Et le grand artisan de ce succès s’appelle Cade Cunningham, qui a été à l’origine du bon départ des Pistons et qui a surtout été présent pour alimenter la marque et ses coéquipiers jusqu’au bout.

– Le bonjour de Malik Beasley. Facteur X de la rencontre côté Detroit avec ses 23 points, l’ancien shooteur des Wolves s’est fait un plaisir de retrouver la franchise dans laquelle il a passé un peu plus de deux saisons, de 2019 à 2022 avant de partir pour faire de la place à Anthony Edwards. L’arrière shooteur s’est régalé, avec du bon basket, mais aussi quelques sessions de chambrage et des échanges nourris avec le banc adverse.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.