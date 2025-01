Sans forcer, les Sixers renouent avec la victoire à Brooklyn

Après deux défaites de rang à Sacramento puis Golden State (« back-to-back »), les Sixers repartent de l’avant en l’emportant sans trembler (123-94) contre une équipe des Nets fortement diminuée, en raison des absences de Cam Thomas, Ben Simmons ou encore Cam Johnson. Pour ne rien arranger, D’Angelo Russell s’est blessé en cours de match.

Facile à l’intérieur, Joel Embiid (28 points, 12 rebonds, 6 passes) a en tout cas montré la voie à Philadelphie, qui s’est appuyé sur un collectif affûté pour signer ce succès autoritaire à Brooklyn. Le seul moment où les visiteurs ont tremblé, c’est quand ils ont été menés 11-0 en début de match.

Sauf que les Sixers ont ensuite répondu par un cinglant… 29-8, qui les a propulsés aux commandes dès le premier quart-temps et, ce, jusqu’à l’arrivée, s’en remettant autant que possible à Joel Embiid, avec le très bon soutien de Tyrese Maxey, Caleb Martin et Paul George.

Au plus fort de leur domination, aux allures de balade dominicale avant l’heure, Philadelphie a compté jusqu’à 31 points d’avance, déroulant bien sûr en attaque et en défense, avant de reprendre la direction de la Pennsylvanie pour conclure cette salve de rencontres à l’extérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philadelphie termine bien son « road trip ». Après six matchs loin de leurs bases, qui les auront vus gagner quatre fois et perdre deux fois, les Sixers peuvent rentrer à la maison pour trois matchs avec un sentiment de confiance et de réussite, puisqu’ils continuent de remonter au classement et d’être à hauteur du Top 10. Cette nuit, contre une équipe certes loin d’être menaçante à cause de tous ses blessés, les coéquipiers de Joel Embiid ont fait le boulot et donc tenu leur rang, comme espéré. Collectivement, les choses ont fonctionné (malgré des balles perdues toujours élevées) et, sans surprise, cela a abouti sur un large succès.

– Brooklyn poursuit sa chute. Cela fait maintenant douze défaites en seize matchs pour les Nets qui, après un début de saison séduisant mais visiblement en surchauffe, sombrent au classement. Pas forcément surprenant quand on se souvient qu’ils étaient appelés à squatter le fond de la conférence Est, mais l’impression laissée sur le terrain est de moins en moins positive et, ça, c’est peut-être ce qui gêne le plus. Même si les différentes absences n’aident évidemment pas non plus…

