Avec Kawhi Leonard de retour, les Clippers écrasent les Hawks

Si les Clippers pouvaient compter sur Kawhi Leonard, qui débutait sa saison ce samedi soir, les Hawks en revanche devaient se passer de Jalen Johnson, touché à l’épaule. Rapidement, les Californiens prennent les commandes, à la faveur d’un 16-0 grâce à un James Harden plus que jamais passeur, offrant de bons spots de tirs à Norman Powell et à Amir Coffey, auteurs respectivement de 17 et 15 points en première mi-temps.

Mais Atlanta résiste et revient en fin de premier quart-temps (29-28). C’est un sursis car les Clippers défendent bien et Amir Coffey toujours est en forme offensivement. Ils passent à nouveau un 14-0 et cette fois, l’écart se maintient jusqu’à la pause (74-54).

Le match est plié ou presque car les Hawks, sans Jalen Johnson et après avoir déjà joué la veille face aux Lakers, manquent de jus. Le troisième quart-temps ne change pas l’équilibre de la partie (98-76), ni le dernier d’ailleurs. Les troupes de Tyronn Lue terminent même avec un 12-2 pour la route, afin de s’offrir une victoire large (131-105). Après deux défaites de rang, Los Angeles retrouve le sourire. Pour Atlanta, c’est plus compliqué, avec trois revers d’affilée désormais.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Kawhi Leonard. C’était l’événement de cette rencontre bien sûr. L’ailier a enfin commencé sa saison. Discret, il a inscrit son premier shoot de la partie, à 3-pts, et c’est principalement dans ce domaine qu’il va s’illustrer avec 12 points à 3/5 à 3-pts, en moins de 20 minutes. Pour le reste, on l’a vu actif en défense, mais il manquait de rythme (4-11 au shoot) et aura besoin de plusieurs semaines pour retrouver ses jambes.

– Les Français discrets. Zaccharie Risacher a certes inscrit 13 points, mais comme son équipe a coulé, il n’a pas pu montrer beaucoup plus. Nicolas Batum, lui, a fait son travail avec 4 points en onze minutes.

— Un James Harden record. Avec 13 passes décisives dans le seul 2e quart-temps, le meneur des Clippers a établi le record de la franchise jusque-là détenu par Russell Westbrook et ses 12 offrandes. Une performance rare, avec seulement trois ballons perdus en 17 minutes en première mi-temps, qui a permis aux Clippers de conclure le deuxième quart-temps par un 45-26.

– Un banc productif pour les Clippers. Avec 69 points, les remplaçants de Los Angeles ont signé leur meilleure sortie de la saison. Terance Mann, comme Kawhi Leonard, était de retour de blessure et a marqué 12 points à 100% au shoot. Parmi les autres apports du banc : Amir Coffey a été très bon avec 17 unités, Derrick Jones Jr. en ajoute 12 aussi, sans oublier les 15 points de Kevin Porter Jr.

Highlights à venir…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.