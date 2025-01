Kawhi Leonard pourrait débuter sa saison samedi

C’est une nouvelle que les Clippers attendaient depuis un moment désormais. Après de longues semaines d’attente et une incertitude parfois totale, Kawhi Leonard va bien rejouer. L’ailier « prévoit de faire ses débuts cette saison » contre Atlanta la nuit prochaine, indique Shams Charania, d’ESPN. Pour la première fois en 2024/25, Los Angeles a d’ailleurs placé sa star en « questionable » et non forfait.

Kawhi Leonard n’a plus rejoué depuis le premier tour des playoffs la saison passée, quand il avait tenté de tenir sa place contre les Mavericks aux Games 2 et 3.

Clairement diminué par son genou gonflé, il avait fini par jeter l’éponge, avant de déclarer forfait (malgré lui…) également pour les Jeux olympiques avec Team USA. Absent en présaison puis lors de deux premiers mois de la saison, le voilà désormais sur le chemin d’un retour bienvenu pour les Clippers.

Plutôt encourageants lors des 30 premiers matchs de la saison avec un James Harden en chef d’orchestre, les Californiens tirent la langue dernièrement, et « The Beard » a lui-même manqué la dernière rencontre chez le Thunder, touché à l’adducteur. Pendant ce temps, Kawhi Leonard a pu poursuivre son protocole de reprise avec des premières oppositions en cinq-contre-cinq. S’il n’y a aucun contretemps d’ici les 24 prochaines heures, le sextuple All-Star devrait bien être en tenue face aux Hawks.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.