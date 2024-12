Kawhi Leonard n’a jamais été aussi proche d’un retour

Et si, au pied du sapin, les Clippers découvraient comme cadeau un Kawhi Leonard frais et dispo… À deux jours près, c’est possible puisque l’ailier All-Star entame la fin de sa période de rééducation et de reprise de la compétition. Mercredi, il s’est entraîné, pour la première fois, normalement.

« Il s’est entraîné aujourd’hui, avec du cinq-contre-cinq avec contact » rapporte Tyronn Lue. « C’est bien de le voir faire ça, et ça s’est bien passé. Il continue de cocher les cases, une à une avant son retour au jeu. Il va nous accompagner pour le ‘road trip’, mais il ne jouera pas ».

A partir de ce soir, les Clippers entament effectivement une série de trois matches à l’extérieur avec deux rencontres à Dallas, jeudi et samedi, puis à Memphis lundi. Ensuite, retour à Inglewood, et Kawhi Leonard pourrait ainsi reprendre le 27 décembre prochain pour la réception des Warriors.

L’angoisse de la rechute

« Il y aura des jours de repos pendant ces déplacements » précise Tyronn Lue, tandis que Kawhi Leonard devrait participer aux séances d’entraînement, tout en étant suivi par le staff médical.

« C’est toujours la même chose, on veut voir de la progression » poursuit l’entraîneur des Clippers. « Il faut juste continuer à vérifier les choses, s’assurer que lorsqu’il en aura fini avec le cinq-contre-cinq, avec le contact, il n’y aura pas de gonflement, qu’il n’y aura pas de gêne. Et il peut faire beaucoup de rééducation et de choses en déplacement avec notre équipe. C’est pour cela qu’il nous accompagne ».

Une chose est sûre, les sourires sont de retour chez les Clippers.

« Je vois qu’il est de plus en plus enthousiaste », conclut le coach de l’équipe. « Il a beaucoup travaillé pour en arriver là. Alors aujourd’hui, faire du cinq-contre-cinq avec contact, c’est un grand pas en avant pour lui. Comme je l’ai dit, nous devons continuer à faire ce que nous faisons en ce moment. L’équipe médicale a été formidable. C’est un gros bosseur. Maintenant, nous devons continuer à construire sur cette base. On ne veut pas de rechute et on fait tout pour qu’il n’y en ait pas ».

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.