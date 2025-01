LeBron James et les Lakers, patrons tranquilles face aux Hawks

En back-to-back après leur victoire contre Portland, les Lakers de LeBron James l’ont emporté sans trop forcer face aux Hawks (119-102), toujours à la Crypto.com Arena. Anthony Davis, laissé au repos pour préserver sa cheville gauche la veille, ainsi que Rui Hachimura, dans tous les bons coups et notamment en « backdoor », ont permis aux Angelinos de faire la course en tête en première mi-temps (65-57).

Les protégés de JJ Redick ont réglé la mire dans le deuxième quart-temps (14/16 aux tirs), sous l’impulsion d’un Dalton Knecht (13 points au final) précieux en sortie de banc, notamment à longue distance (3/4). La belle adresse longue distance des Lakers (13/30 derrière l’arc) a fini par masquer leurs 18 pertes de balle.

Des Lakers dispendieux mais victorieux

Jamais totalement distancés, Trae Young (33 points à 10/22 et 9 passes décisives) et les Hawks se sont fait punir à 3-points dès qu’ils remettaient la pression sur les Lakers. LeBron James, qui a fêté ses 40 ans en début de semaine, a réalisé un chantier dans la raquette des Hawks, avec notamment 9 points dans le dernier quart-temps et une flèche à 3-points, fatale, dans le corner, ayant fait rugir de plaisir les fans des Lakers à six minutes du terme.

Victorieux de sept de leurs dix derniers matchs, les Lakers (20 victoires – 14 défaites) restent accrochés au Top 4 de la conférence Ouest après la défaite des Nuggets face aux Spurs, avant de se déplacer, dimanche, à Houston.

Les Hawks (7e à l’Est, 18 victoires – 17 défaites) rejoueront dès demain face aux Clippers de Nicolas Batum, pour la première de Kawhi Leonard.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Hawks lâchés par leur adresse. Difficile dans la NBA actuelle de remporter un match quand on shoote à 6/34 derrière la ligne à 3-points. Abandonnés par leur adresse, les Hawks n’ont pas pu lutter avec notamment le 2/19 en cumulé de loin de De’Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic, Dyson Daniels et Garrison Matthews.

– LeBron James prend encore un record à Michael Jordan. Le « King » a signé son 563e match à plus de 30 points, et il dépasse donc le record de Michael Jordan, qui détenait jusqu’à présent cette marque.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 98 CHA 94 TOR 97 ORL 106 HOU 86 BOS 109 NOR 132 WAS 120 OKC 117 NYK 107 DAL 122 CLE 134 DEN 110 SAS 113 SAC 138 MEM 133 LAL 119 ATL 102

De notre envoyé spécial à Los Angeles (Californie).