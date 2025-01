Devant Derrick Rose, la paire Coby White – Zach LaVine fait le show

Les Bulls ne sont pas passés à côté de cette soirée pas comme les autres. Alors que la franchise mettait à l’honneur son ancienne légende Derrick Rose, Coby White, Zach LaVine (33 points chacun) et les autres ont fait ce qu’il fallait pour abattre les Knicks dans un match très offensif (139-126).

Portés par un immense Karl-Anthony Towns (44 points, 16 rebonds et 5 passes) et un Jalen Brunson très en forme (33 points et 8 passes), les Knicks étaient pourtant bien partis pour gâcher la fête. Les visiteurs ont fait la course en tête en première période à l’issue de laquelle ils ont viré avec 11 points d’avance (63-74).

Mais le souci dans un match aussi offensif est que le vent est susceptible de tourner en faveur de l’équipe adverse et de faire de sérieux dégâts.

« KAT » intenable dans le final

Et le vent a tourné, dans un troisième quart-temps de feu, de façon spectaculaire. Sous le regard noir d’un Tom Thibodeau abattu par sa défense, les Bulls ont imposé leur rythme en transition tandis que la belle mécanique offensive new-yorkaise s’est soudainement grippée. Sur un énième panier primé de Coby White, les Bulls ont terminé la période avec… 15 points d’avance (104-89). Un sérieux grand écart.

Karl-Anthony Towns a eu beau multiplier ses efforts sous le cercle par la suite – 25 points dans le dernier quart-temps ! – les Knicks n’ont pas été en mesure de remettre en question cette dizaine de points d’écart. Cette dernière période ressemblant plus à un échange de paniers. Les Bulls (16v-19d) remportaient ainsi leur troisième match en quatre sorties, alors que les Knicks (24v-12d) enregistraient une deuxième défaite de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’émotion Derrick Rose. « Merci Chicago de m’avoir forcé à être grand. Pour avoir placé ces attentes sur moi. » Comme annoncé, les Bulls ont a mis à l’honneur D-Rose à la mi-temps, en présence notamment de son ancien coéquipier Joakim Noah (dont les mots l’ont fait craquer), après avoir officialisé que son maillot rejoindrait ceux de Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33), Jerry Sloan (4) et Bob Love (10) retirés par la franchise, au cours de la saison prochaine. A priori, pas de statue à l’horizon…

– Une adresse folle à 3-points. Pour la 8e fois cette saison, les Bulls, l’une des équipes les plus dangereuses de la ligue en la matière, ont atteint la barre des 20 paniers primés. S’ils n’ont pas battu leur record en volume (25), les Bulls ont signé leur meilleure soirée de l’année en termes d’adresse avec 54% de réussite. Au cœur de cette explosion, Coby White bien sûr, qui s’est offert un nouveau record en carrière avec 9 missiles (sur 11 tentatives !). Les Knicks, eux, ont été moins à la fête (8/30)…

– La bascule du 3e quart-temps. Les Knicks pensaient être en contrôle à l’entame de cette seconde période. C’était sans compter sur le début de résistance affiché par Josh Giddey d’abord, puis par l’ensemble des Bulls. Ces derniers ont profité des maladresses new-yorkaises pour filer en transition et finalement imposer un rythme d’enfer. Sur cette séquence, Lonzo Ball, qui a conclu un « alley-oop » envoyé par l’Australien, a été une véritable étincelle. Les locaux ont signé un 20-4 en cinq minutes et remporté cette période 41 à 17 !

