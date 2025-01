Au forceps, le collectif des Warriors repousse les Grizzlies

Malgré l’absence de Stephen Curry, au repos pour ce premier match d’un back-to-back, les Warriors démarrent en feu. Ils signent un 8/14 à 3-points en premier quart temps, avec deux réussites pour Dennis Schroder, Draymond Green, et Jonathan Kuminga. Les Grizzlies répondent aussitôt grâce à la paire Scottie Pippen Jr. – Jake LaRavia (17 points, 9 passes). Les 12 points du second, dont un buzzer beater du milieu du terrain, permettent à Memphis de rester dans le coup (30-29).

Les Warriors reprennent cependant leur marche en avant grâce à huit points de suite de Lindy Waters III (16 points) pour débuter le deuxième quart-temps (40-29). Les Grizzlies peinent en attaque mais, au forceps et grâce à l’agressivité de Jaylen Wells et à l’adresse de Jay Huff, ils passent un 10-0 pour prendre l’avantage (47-46). Alors que Desmond Bane (22 points, 10 passes) monte en puissance, c’est un bon passage de Dennis Schroder à la baguette et au scoring qui permet aux Warriors de rentrer aux vestiaires devant au score (58-54).

Les esprits s’échauffent

Le début de la deuxième mi-temps se résume à un duel Andrew Wiggins – Jaren Jackson Jr (23 points, 9 rebonds). Ils marquent 16 et 11 points respectivement en sept minutes de jeu, et un 3+1 du Warrior suivi d’un nouveau tir primé font passer l’écart à +10 (81-71). Desmond Bane relance la machine mais deux tirs primés de Buddy Hield gardent les Warriors devant avant le dernier quart-temps (92-86).

Les esprits s’échauffent alors. Draymond Green écope d’une faute flagrante puis d’une faute technique, et Memphis en profite pour revenir à -1 (95-94). Dans le sillage de Dennis Schroder, les Dubs se remettent vite à l’endroit et reprennent neuf points d’avance (106-97). Le duo Desmond Bane – Jaren Jackson Jr. prend alors ses responsabilités mais les Warriors ne relâchent pas la pression. Andrew Wiggins et Lindy Waters III enfoncent le clou pour tuer le match et offrir à Golden State une deuxième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors confirment le renouveau à 3-points. Deux jours après avoir marqué 22 tirs à 3-points à 56% de réussite, les Warriors ont surenchéri cette nuit face aux Grizzlies. Leurs 24 premiers points sont venus sur des paniers à 3-points et ils ont terminé la rencontre avec 23 tirs primés, de nouveau à plus de 50% de réussite aux tirs. Malgré l’absence de Stephen Curry, six Warriors (Schroder, Green, Wiggins, Hield, Kuminga, Waters III) ont marqué au moins trois 3-points.

– Jake LaRavia performant en sortie de banc. Au sein d’une équipe décimée par les blessures sur la base arrière (Ja Morant et Marcus Smart), Jake LaRavia a su saisir sa chance cette nuit. Peu en vue face aux Kings la veille, il a causé de nombreux problèmes à la défense des Warriors cette nuit, notamment par son faux rythme, à l’image d’un Luka Doncic. Il a marqué 12 de ses 17 points en premier quart-temps mais a également su fixer pour trouver ses partenaires, terminant le match avec 9 passes décisives.

– Jonathan Kuminga sorti sur blessure. Alors qu’il était parti sur des bonnes bases avec 13 points en quinze minutes de jeu, Jonathan Kuminga s’est tordu la cheville droite après une tentative de contre sur Jake LaRavia avec un peu plus de deux minutes à jouer en première mi-temps. L’ailier est immédiatement parti aux vestiaires en boitant bas. Il n’a pas rejoint ses coéquipiers en deuxième mi-temps. Cette blessure intervient alors que Steve Kerr avait annoncé avant le match qu’il espérait pouvoir continuer avec sa rotation actuelle pour grappiller des places au classement de la conférence Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.