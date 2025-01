Le MVP de la nuit | Stephen Curry au plus-que-parfait

Stephen Curry était visiblement d’humeur à faire remonter son nombre de votes pour le All-Star Game. Troisième du scrutin des fans sur le « backcourt » à l’Ouest au premier pointage annoncé jeudi par la NBA, le meneur des Warriors avait décidé d’épater la galerie avant ce 3 janvier où les votes comptent triple pour le match des étoiles. Triple, le mot du soir pour Curry, dans un état second à longue distance et auteur d’une prestation historique dans la victoire contre les Sixers.

Le meilleur shooteur de l’histoire a signé un monstrueux 8/8 à 3-points, son plus grand nombre de tirs derrière l’arc sans le moindre échec dans toute sa carrière. Et il est le premier le joueur de l’histoire tout court à cumuler un pareil chantier de loin avec 10 passes décisives. Le genre de performances bienvenues pour marquer les esprits, et pour sortir Golden State d’une période terrible de maladresse au shoot, avec un Curry lui-même à un très moyen 38.6% dont 34,3% de loin sur ses six dernières sorties.

8/8 malgré un pouce bandé !

Dire que Stephen Curry était pourtant incertain pour ce match contre Philadelphie avec une entorse du pouce droit, sa main forte. Comme l’a révélé Moses Moody après-match, les Warriors ont passé un super entraînement la veille, mais avec leur numéro 30 ne prenant des tirs que de la main gauche. Stephen Curry avait visiblement décidé de se préserver, et grand bien lui en a pris. « Parfois une petite blessure peut vous faire vous concentrer sur ce que vous avez à faire » a résumé l’intéressé au micro de TNT.

Le show a commencé dès la première possession des Warriors avec une première réussite après avoir fait sauter Joel Embiid avant de ne caresser que la ficelle.

Bien réglé, Steph Curry a laissé le jeu venir à lui, d’abord comme facilitateur (11 points et 5 passes au repos), avant l’éruption en deuxième période. Étincelant, insolent comme seul lui sait le faire, le Warrior a mis au supplice une défense des Sixers souvent bien laxiste. Et quand Philadelphie a enfin réagi, Curry était brûlant, obtenant le coup de pouce de la planche sur un « heat check », ou dégainant juste devant le logo du rond central avec autant de réussite.

A une réussite du record historique

« Il mérite ces soirées » en a souri Steve Kerr en conférence de presse. « C’est tellement plaisant de le voir faire ça. Nos fans, nous les coachs… Nous sommes tellement gâtés de le voir jouer soir après soir. On doit chérir ces soirées-là. Il ne sera pas là pour toujours. Il est un des plus beaux joueurs de basket à avoir jamais vécu, et nous sommes chanceux de le regarder jouer. »

À un shoot du record historique NBA du nombre de paniers extérieurs sans le moindre échec, Stephen Curry a préféré assurer une dixième passe décisive pour Moses Moody. « Je n’en avais pas la moindre idée » a assuré la star de Golden State quant à ce record, ni même à sa meilleure marque en carrière. « Je prends bien plus de tirs habituellement mais quand vous les mettez, vous êtes en rythme et vous obtenez les shoots que vous voulez. »

Peut-être que le secret de Stephen Curry pour continuer à améliorer ses propres marques à 36 ans tient dans une drôle de fontaine de jouvence. Le Warrior a expliqué avoir rencontré une fan de Golden State de 101 ans avant le match, et lui avoir serré la main. « Je n’ai plus raté depuis » s’est-il amusé alors qu’il signe son 40e match à 30 points et plus depuis qu’il a dépassé les 35 ans. C’est un de plus que Michael Jordan…