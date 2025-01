Stephen Curry et les Warriors évacuent leur frustration sur les Sixers : + 34 !

Après s’être écroulés la veille face aux Kings, les Sixers débutent étrangement le match, sans aucune intensité. Ils perdent cinq ballons perdus en six minutes et manquent 14 de leurs 21 tirs en premier quart temps. En face, dans le sillage du 3/4 à 3-points de Dennis Schroder (15 points, 6 passes, 4 rebonds), les Warriors font 7/11 de loin pour prendre déjà 18 points d’avance (35-17) !

Ce sont les 11 points de Guerschon Yabusele à 100% de réussite et le réveil du duo Paul George (19 points) – Tyrese Maxey (14 points, 4/13 aux tirs) qui permettent à Philadelphie de limiter la casse malgré l’adresse toujours diabolique de Golden State (52-38). Joel Embiid, qui a passé le premier quart-temps à se plaindre auprès des arbitres, entre enfin dans son match et ramène son équipe à -10 (60-50). Les Warriors finissent toutefois fort, avec deux tirs primés de Stephen Curry et Draymond Green (15 points, 6 rebonds, 6 passes, 3 contres) pour reprendre 16 points d’avance (68-52).

Curry à 100% à 3-points !

Le duo des Warriors continue sur sa lancée. Curry et Green poussent le tempo et marquent 9 des 11 premiers points de leur équipe au retour des vestiaires pour faire passer l’écart au-dessus des vingt unités (79-58). Alors que Tyrese Maxey continue de chercher son tir, c’est Joel Embiid (28 points, 14 rebonds) qui tente de relancer les Sixers mais huit points de Stephen Curry lancent un 11-1 qui met Philadelphie à -25 (94-69) !

Malgré les 15 points d’Embiid en troisième quart temps, la défense des Sixers continue de prendre l’eau et l’écart reste inchangé (103-78). La paire Stephen Curry – Jonathan Kuminga (20 points, 5 rebonds, 5 passes) décide alors de tuer le match une bonne fois pour toute. Curry marque deux nouveaux tirs primés, pour finir la soirée à 8/8 de loin, alors que Kuminga ajoute cinq points, pour mettre Philadelphie à -30 (121-91).

Les Warriors restent au dessus des 50% de victoires, alors que les Sixers enchainent une deuxième défaite de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’attaque des Warriors retrouve des couleurs. Bons derniers de la NBA au pourcentage de réussite en décembre, les Warriors ont rectifié le tir cette nuit. Comme en début de saison, ils ont poussé le rythme et fait vivre la balle, terminant la rencontre avec 42 passes décisives pour 53 panier marqués, avec cinq joueurs à 4 passes décisives ou plus. Et l’adresse a suivi ! Golden State a terminé à 61% aux tirs, tout en marquant 22 3-points à 57%.

– Dennis Schroder trouve son rythme. En difficulté depuis son arrivée à Golden State, l’Allemand semble petit à petit trouver sa place dans le collectif de Steve Kerr. Il a entamé la rencontre par un 3/3 de loin, pour punir l’attention générée par Stephen Curry, et il a ensuite su alterner entre création et scoring pour terminer avec son match le plus réussi depuis son arrivée. Il essaiera d’enchainer ce week-end face aux Grizzlies et aux Kings.

– Guerschon Yabusele, comme une étincelle. Alors que ses coéquipiers étaient léthargiques pour débuter la rencontre, Guerschon Yabusele a amené de l’énergie dès son entrée en jeu. Il a marqué 8 des 19 points de son équipe en premier quart temps pour leur éviter de complètement prendre l’eau. Il a terminé la rencontre avec 13 points et 6 rebonds, continuant de montrer qu’il peut être efficace peu importe son rôle.

