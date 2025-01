De’Aaron Fox et la défense des Kings font plier les Sixers dans le final

Dans cet affrontement entre deux équipes à la santé fragile, les Kings (15v-19d) enchaînent une deuxième victoire de suite depuis le renvoi de Mike Brown. Ce succès porte la marque d’un grand De’Aaron Fox, auteur de 35 points avec un excellent 13/16 aux tirs, et surtout d’un immense quatrième quart-temps, où le match a basculé en faveur des locaux (113-107), face à des Sixers (13v-18d) privés de Joel Embiid.

Alors que son équipe, privée elle de Keegan Murray, était menée de 9 points (80-89) à l’entame de cette dernière période, le meneur de jeu a fait parler son « floater » en cœur de raquette, contre lequel la présence d’Andre Drummond n’a pas eu beaucoup d’effet. Auteur d’un panier primé au buzzer plus tôt dans le match, pour égaliser à la pause (57-57), De’Aaron Fox a ainsi permis aux Kings de s’accrocher.

Encore 9 points de retard à quatre minutes de la fin

Mais les Sixers, portés par Tyrese Maxey dans cette dernière minute, et l’apport de quelques hommes du banc dont Eric Gordon, ont résisté. À moins de quatre minutes de la fin, cet écart de 9 points (98-107) était toujours d’actualité. Paul George ? Auteur d’une grande première période avec 20 points, il n’a quasiment pas existé dans les débats sur la fin.

Malgré l’inconfort de la situation, les Kings ont été en mesure de refaire leur retard. En soutien de De’Aaron Fox, Keon Ellis a converti un tir primé important dans le « money time », puis DeMar DeRozan et Malik Monk, après de grosses séquences défensives, ont accédé au cercle pour redonner l’avantage à leur équipe. Les Sixers, eux, ont cafouillé leur basket dans les derniers instants et n’ont pas été en mesure de répondre. Les Kings ont signé un 15-0 pour terminer la rencontre !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une défense royale dans le final. La défense des Kings est pour beaucoup dans le finish gagnant des Kings. On pense notamment à cette prise à deux incroyable à trois minutes de la fin de Domantas Sabonis et Keon Ellis qui a poussé Paul George à s’isoler jusqu’à la ligne médiane avant de devoir être contraint de libérer un ballon facilement volé par Trey Lyles. Sur la possession suivante, « PG » était à nouveau pris à deux : les Sixers étaient sanctionnés d’une violation des 24 secondes. On peut encore citer l’interception de DeRozan devant Maxey en tête de raquette, le même DeRozan interceptera le ballon sur la remise en jeu de son ami Kyle Lowry dans les dernières secondes. Les visiteurs n’ont pas marqué dans les trois minutes et trente dernières secondes du match.

– Paul George se retrouve. Malgré la fin de leur série de quatre victoires de rang, les Sixers peuvent se satisfaire d’avoir retrouvé un « PG » de très haut niveau, notamment en première période. L’ailier a noirci la feuille et atteint pour la 2e fois cette saison la barre des 30 points. Gros bémol à sa performance : il n’a pas pesé dans un dernier quart-temps où il n’a pris qu’un tir. La défense des Kings, qui l’a muselé, y est pour beaucoup.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.