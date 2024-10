Stats & Highlights | Ja Morant décisif, les Cavaliers au galop

Première grosse soirée de saison régulière, et premier exploit de Ja Morant, dont c’était le grand retour. Le meneur des Grizzlies fait plier le Jazz dans le « money time » avec une pénétration magnifique : un dribble dans le dos, suivi d’un lay-up main gauche pour éviter les immenses bras de Walker Kessler. À l’arrivée, Memphis s’impose 126-124 à Utah.

C’était beaucoup plus facile pour les Cavaliers qui offrent une première et large victoire à Kenny Atkinson : 136-106. Les Raptors d’un très maladroit Scottie Barnes (3 sur 14 aux tirs) ont explosé dans le 2e quart-temps, notamment dans la peinture face au duo Allen-Mobley. Venus fêter les 30 ans de la franchise et Damon Stoudamire, T.J. Ford ou encore Jerome Williams, les fans ont quitté la salle avant la fin du match.

Le grand retour de Lonzo Ball

Les Pacers ont sérieusement tremblé à Detroit, au point de compter jusqu’à 12 points de retard, et d’être encore menés de 8 unités dans le dernier quart-temps. Mais l’expérience et surtout la défense des Pacers vont faire la différence, puisque les Pistons signent un vilain 5 sur 20 aux tirs dans le dernier quart-temps, pour finalement s’incliner 115-109.

Première soirée compliquée pour les Pelicans. Zion Williamson était absent, et Dejounte Murray souffrirait d’une fracture de la main ! Mais Brandon Ingram (33 points) tient la baraque, et le public peut fêter une belle victoire face aux Bulls de Lonzo Ball, dont c’était le premier match officiel depuis janvier 2022 ! Le facteur X de la rencontre est le rookie Yves Missi, parfait pour remplacer Zion. Côté Chicago, les 21 balles perdues coûtent cher.

Utah – Memphis : 124 -126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 109 IND 115 ATL 120 BRO 116 MIA 97 ORL 116 PHI 109 MIL 124 TOR 106 CLE 136 HOU 105 CHA 110 NOR 123 CHI 111 UTH 124 MEM 126 LAC 113 PHO 116 POR 104 GSW 139

New Orleans – Chicago : 123 – 111





Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 109 IND 115 ATL 120 BRO 116 MIA 97 ORL 116 PHI 109 MIL 124 TOR 106 CLE 136 HOU 105 CHA 110 NOR 123 CHI 111 UTH 124 MEM 126 LAC 113 PHO 116 POR 104 GSW 139

Toronto – Cleveland : 106 – 136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 109 IND 115 ATL 120 BRO 116 MIA 97 ORL 116 PHI 109 MIL 124 TOR 106 CLE 136 HOU 105 CHA 110 NOR 123 CHI 111 UTH 124 MEM 126 LAC 113 PHO 116 POR 104 GSW 139

Detroit – Indiana : 109 – 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.