Les Suns refroidissent l’Intuit Dome et les Clippers après prolongation

Les fans de la première heure de l’Intuit Dome en ont eu pour leur argent. La nouvelle salle de Los Angeles Clippers a eu le droit à un thriller et un match de séries. Malheureusement pour les bruyants supporters locaux, leur superbe écrin flambant neuf n’a pas été une forteresse imprenable, conquise non sans mal par les Suns en prolongation (116-113).

Phoenix ne s’est pas forcément facilité la tâche. Les visiteurs menaient pourtant de 14 points peu avant le repos, limitant magnifiquement James Harden et bloquant les Clippers sous les 40 points inscrits, une rareté en NBA. La star de la franchise californienne a bien cru qu’il allait presque à lui seul renverser la situation, portant les siens à bout de bras en deuxième période (24 points, dont 16 rien que dans le troisième quart-temps). Deux tirs primés d’Amir Coffey et une grosse activité défensive dans le quatrième quart-temps avaient mis Los Angeles en position idéale pour réussir leurs débuts à domicile, même sans Paul George et Russell Westbrook partis et avec Kawhi Leonard en civil.

Durant arrache la prolongation

Mais à 99-90 et moins de quatre minutes à jouer, les difficultés à scorer ont complètement changé de camp. Un bon passage de Devin Booker au cœur d’une soirée anormalement discrète (neuf tirs tentés seulement, et une sortie pour six fautes dans le money time) et les Suns sont revenus dans le coup, avant que Kevin Durant n’arrache la prolongation d’un fadeaway incroyable à 21 secondes du buzzer.

Relancés, les joueurs de Mike Budenholzer sont allés chercher leur victoire au forceps, provoquant les fautes à la pelle avec un parfait 10/10 aux lancers-francs. James Harden, lui, a failli, épuisé, avec deux ballons perdus et surtout le lancer-franc de l’égalisation manqué à cinq secondes du terme. Les Clippers devront attendre au moins mercredi prochain face aux Blazers pour espérer une première fête dans leur nouvelle maison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cette fois, les Suns ont fini le boulot. Tout n’a pas été parfait pour le premier match de la saison de ce Phoenix version Mike Budenholzer, qui ont longtemps peiné à trouver Kevin Durant et Devin Booker et ont souffert près du cercle. Mais l’ancien coach de Milwaukee a réussi là où Frank Vogel peinait tant l’an passé, en fin de match avec un cinq « small ball » O’Neale – Durant pour revenir dans les dernières minutes, avant de l’emporter avec un bon Bradley Beal en prolongation et le passage de KD en défense sur Harden.

– Des faux airs des 2019 pour les Clippers. Un effectif avec de nombreux bons joueurs mais peu de stars, Los Angeles a déjà connu ça, en 2018/19, pour des résultats étonnamment bons. Ty Lue s’est peut-être en partie inspiré de Doc Rivers avec des temps de jeu répartis, du rythme (bien plus que la saison passée) et de l’intensité des deux côtés du parquet. Avec cette fois, une vraie star en plus en la personne de James Harden.

– James Harden aux deux visages. Seul patron du navire, le meneur des Clippers a soufflé le chaud et le froid mercredi. Il y a eu le Harden agressif, exploitant à merveille son avantage physique sur Tyus Jones en deuxième période, et scorant à sa guise. Et puis, il y a eu le Harden un peu caricatural de la première période, à 2/11 au tir et 4 ballons perdus, forçant ses choix. Et c’est en leader muselé et éreinté qu’il a conclu la partie en prolongation, coûtant très cher dans le revers de son équipe.

