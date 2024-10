Les Hornets climatisent Houston !

Difficile de deviner l’issue de cette rencontre entre Charlotte et Houston tant les Rockets ont soignée leur avance jusqu’à la mi-temps. Portés par un très bon Jalen Green à 28 points et un chantier énorme d’Alperen Sengun (25 points et 18 rebonds), les hommes d’Ime Udoka ont compté jusqu’à 18 points devant un public ultra enthousiaste. Et puis, ils sont finalement tombés dans le piège tendu par les Hornets et leur faux rythme, au point de s’effondrer et de s’incliner 110-105 à domicile !

Grâce à un électrique Jalen Green et un Alperen Sengun glouton, les Rockets avaient pris le meilleur départ. Hyperactif en défense, avec un superbe contre sur Tre Mann, et efficace en attaque, Amen Thompson est le facteur X du premier quart-temps pour permettre aux Rockets de prendre les commandes (26-21). Les Hornets ont déjà perdu Brandon Miller, et surtout beaucoup de ballons. Après un bon passage de Seth Curry, la maladresse prend le dessus, et les Rockets décollent : 46 – 31 après deux caviars de Sengun pour Cam Whitmore. A la pause, l’écart est fait avec 11 points d’avance pour Houston (60-49).

Un duo Ball-Mann en très grande forme

On pense que les Rockets vont gérer leur 2e mi-temps, mais ils laissent de gros trous d’air en défense. Nick Richards en profite, imité ensuite par Moussa Diabaté. Lentement, mais sûrement, les Hornets grignotent leur retard, et LaMelo Ball prend le match à son compte. Ses « drives » et son agressivité cassent le premier rideau, et voilà Charlotte revenu à -4 à douze minutes de la fin (83-79). Le public du Toyota Center s’est éteint, et le duo Ball-Mann permet même aux Rockets de passer devant (85-83).

Bonne nouvelle pour le spectacle, on assiste alors à un superbe dernier quart-temps avec un chassé-croisé quasi permanent, et de nombreuses égalités. Tre Mann et LaMelo Ball sont en lévitation, et ils donnent cinq points d’avance (103-98) à 100 secondes de la fin. Jalen Green sort alors le grand jeu avec un panier avec la faute, puis il égalise (103-103). Les Rockets pensent avoir fait le plus dur, mais c’est Grant Williams qui va les assommer avec un 3-points dont il avait le secret avec les Celtics : une petite feinte pour enrhumer le défenseur, et ensuite, les pieds dans le ciment, il frappe. Houston est KO, et les Hornets offrent une première victoire à leur coach.

Ce qu’il faut retenir

– Où est passé Tidjane Salaün ? Eh oui, le Français n’a pas joué cette nuit, et… il n’était pas blessé ! Curieusement, Charles Lee a décidé de se passer de lui, et même lorsque Brandon Miller s’est blessé, il n’a pas fait appel à Salaün. Etrange après sa belle présaison.

– Déjà un blessé ! Déjà privés de Josh Green et Mark Williams, les Hornets ont perdu Brandon Miller, touché aux ichios de la cuisse gauche, dès le début du match. Il a bien essayé de revenir en jeu, mais il a vite jeté l’éponge.

– Sengun au-dessus de la mêlée. Pour fêter sa prolongation de contrat, le Turc sort un match de mammouth avec 25 points, 18 rebonds, 5 passes, 4 interceptions ! On retiendra surtout son premier quart-temps avec 11 rebonds !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.