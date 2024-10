Pour percer vite à Charlotte, Tidjane Salaün s’inspire de Kobe Bryant

En cinq matchs de présaison, Tidjane Salaün a compilé 11.8 points et 7.2 rebonds en 28 minutes de moyenne à 40% de réussite, dont 41% à 3-points. Et le rookie français n’a pas eu peur de dégainer de loin, bien au contraire…

« Je lis le livre de Kobe Bryant » explique-t-il sur sa préparation. « Même lui, il dit qu’il ne peut pas mettre tous les tirs, mais que sa confiance reste au maximum car s’il doit prendre un dernier tir, il le mettra. Et c’est pour ça que ma confiance augmente … J’adore shooter donc chaque opportunité qui se présente, je vais la prendre. »

Le 6e choix de la dernière Draft ne compte donc pas pécher par timidité, contrairement à d’autres Français.

« Il a l’œil du tigre » assure Charles Lee, le coach de Charlotte. « Ce gamin n’a peur de rien et travaille très dur. Je suis très heureux que tout son travail, durant l’été et au quotidien, porte ses fruits. Il a joué avec confiance, il a joué de façon physique… et il ne fait qu’effleurer la surface de son talent ».

« Il a confiance en lui et c’est quelque chose qui ne s’apprend pas. Comme son énergie également, ou son état d’esprit »

Pour Grant Williams aussi, Tidjane Salaün a ainsi tout ce qu’il faut pour aller très haut.

« Il a confiance en lui et c’est quelque chose qui ne s’apprend pas », explique son coéquipier. « Comme son énergie également, ou son état d’esprit. C’est quelque chose de très variable. Je me souviens que lorsqu’il a été drafté, les gens disaient qu’il avait encore trois ans (de développement) devant lui, qu’il était brut… Les gens n’ont pas réalisé à quel point il est bon au shoot, à quel point il est confiant avec la balle dans les mains. »

Reste désormais à voir si les Hornets lui offriront une vraie place dans la rotation dès sa première saison, même si Grant Williams assure que ça arrivera forcément, à un moment ou un autre…

« Les choses ralentissent déjà pour lui. Le jeu va se ralentir et il va commencer à voir l’impact qu’il peut avoir sur notre équipe, pas seulement cette année, mais pendant des années. Et je pense qu’il sera vraiment spécial, parce qu’il travaille comme un fou et qu’il le fait en apportant de la joie dans le vestiaire chaque jour. »