Des débuts réussis pour les Hawks de Zaccharie Risacher

« Opening Night » réussie pour les Hawks, qui ont dû batailler pour venir à bout des Nets mais qui ont arraché leur première victoire de la saison, pour la grande première en NBA de Zaccharie Risacher. Le duo Trae Young – Onyeka Okongwu a finalement eu le dernier mot face à un Cam Thomas qui n’a jamais relâché la pression.

Les Hawks ont mis de l’intensité d’entrée et ont été récompensés par un 13-4 initié et conclu par De’Andre Hunter. Pas de quoi effrayer les Nets, qui ont progressivement refait leur retard (15-15) et ont ensuite résisté à l’entrée du trio Bogdanovic-Risacher-Okongwu (30-24).

Mieux, les coéquipiers d’un Dennis Schroder inspiré ont réussi à prendre les devants en passant un 10-0 marqué par les 3-points de Ziaire Williams et Jalen Wilson (35-41). Trae Young a essayé de relancer la machine avec un 3-points, deux passes décisives, mais Brooklyn a tenu bon, répondant par Dorian Finney-Smith de loin puis Cam Thomas pour garder le cap à la pause (51-55).

Cam Thomas tente de résister jusqu’au bout

Ce fut alors aux Hawks de s’accrocher pour revenir et repasser devant. Trae Young a cette fois pu compter sur les relais de Dyson Daniels, Onyeka Okongwu et Bogdan Bogdanovic sur la fin du troisième quart-temps. Mais là encore, Brooklyn a répondu à chaque fois, s’en remettant à un Cam Thomas déjà affûté, ou au trio Schroder-Wilson-Williams (83-83).

Déjà auteur d’un 0/2 marqué d’un « airball », Nic Claxton s’est ensuite distingué par une Flagrant II sur Dyson Daniels, laissant ses coéquipiers à huit minutes du terme. Deux événements qui ont permis à Atlanta de reprendre confiance et de faire un écart. Trae Young dans la peinture et De’Andre Hunter à 3-points ont alors porté la marque à 102-92.

L’énorme dunk d’Onyeka Onkongwu a confirmé la tendance, et malgré les exploits répétés de Cam Thomas jusqu’au bout pour retarder l’échéance, Atlanta a su finir sans trembler. Facteur X des Hawks, Onyeka Okongwu a été précieux jusqu’au bout avec quatre points et un contre sur Cam Thomas dans le final pour reléguer les Nets à six longueurs (112-106). Il a enfin scellé le sort du match d’un ultime dunk pour assurer le succès des Hawks, 120 à 116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les débuts de Zaccharie Risacher. Le numéro 1 de la Draft a dû attendre la fin du premier quart-temps pour entrer en jeu mais n’a pas tardé à se faire remarquer. Dès son premier ballon, sur un service de Trae Young en contre-attaque, l’ailier français a enflammé la salle en faisant mouche à 3-points. La suite a été compliquée (2/8 au tir) mais Zaccharie Risacher a su rester agressif et a été récompensé par un dunk important en début de quatrième quart-temps. 19 petites minutes mais une première encourageante.

– Le retour en grâce d’Onyeka Okongwu. Laissé souffrant du gros orteil gauche en fin de saison dernière, Onyeka Oknongwu est revenu en pleine forme pour le premier match de la saison. Lancé par un parfait 7/7 pour 14 points à la pause, l’intérieur a remis ça en deuxième mi-temps, sanctionnant le moindre écart adverse pour terminer à 28 points, son nouveau record en carrière, 8 rebonds, et 3 contres. Il fallait au moins ça pour résister à un Cam Thomas chaud jusqu’au bout.

– Dyson Daniels pas ménagé. L’arrière australien a été victime d’une violente manchette en pleine gorge de Nick Claxton en contre-attaque alors qu’il se dirigeait vers le cercle. Dyson Daniels s’est rapidement relevé pour aller dire ce qu’il pensait au pivot des Nets. Les arbitres ont finalement tranché en lui infligeant une Flagrant II, le renvoyant au vestiaire à huit minutes de la fin. Un fait de jeu qui a coïncidé avec le moment où les Hawks ont pris les commandes, pour finalement s’imposer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.