Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo donnent le ton face aux Sixers

Sans Joel Embiid, Paul George et Khris Middleton, tous blessés ou convalescents, ce duel entre Philadelphie et Milwaukee, deux prétendants à la couronne de la conférence Est, a été marqué par la maladresse des deux équipes en début de match. Il faut toute l’agressivité vers le cercle de Giannis Antetokounmpo et de Bobby Portis (16 points) pour donner l’avantage aux Bucks, mais l’entrée de Guerschon Yabusele (10 points) permet aux Sixers de recoller et de passer devant au buzzer, sur un lay-up de Tyrese Maxey (23-22).

Malheureusement pour Philadelphie, le meneur (25 points à 10/31 aux tirs) est beaucoup trop esseulé, malgré les neuf rebonds offensifs de ses coéquipiers en première mi-temps. L’attaque des Sixers patauge face à la défense physique de Milwaukee, alors que Damian Lillard et Taurean Prince (16 points, 4/5 à 3-points) marquent trois tirs primés de suite pour terminer un 21-9 qui donne onze points d’avance aux Bucks à la mi-temps (58-47).

Damian Lillard et Taurean Prince surenchérissent après la pause. Les deux joueurs font six sur six de loin pour punir la défense hasardeuse des Sixers sur pick & roll.

Les 15 points de Damian Lillard en troisième quart-temps mettent les Bucks à +22 (100-78). Tyrese Maxey et Kelly Oubre Jr (21 points) tentent un baroud d’honneur dans les dernières minutes mais les Sixers partent de trop loin pour inquiéter Milwaukee. Les hommes de Doc Rivers s’imposent donc logiquement et avec la manière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense de Milwaukee marque son retour. Parmi les meilleures défenses de la ligue avec Mike Budenholzer à leur tête pendant plusieurs saisons, les Bucks s’étaient perdus la saison dernière. Doc Rivers avait annoncé pendant le training camp vouloir une défense physique et ses joueurs ont respecté cette consigne à la lettre. Derrière l’activité de Giannis Antetokounmpo, les six contres de Brook Lopez, et un Gary Trent Jr. qui a fait cravacher Tyrese Maxey, les Bucks ont imposé leur style de jeu, limitant Philadelphie à 41% de réussite aux tirs, dont 25% à 3-points. Seule ombre au tableau, les 17 rebonds offensifs des Sixers.

– Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo impitoyables. Les deux stars des Bucks ne se sont pas vues de l’été et ça ne les a pas empêchées de faire un carnage sur le parquet des Sixers. Le Grec a été omniprésent des deux côtés du terrain, punissant les Sixers par ses drives à répétition. Damian Lillard, quant à lui, a marqué 26 de ses 30 points sur les deuxième et troisième quart-temps à 6/12 à 3-points pour permettre à Milwaukee de faire le trou. Dans leur sillage, c’est tout le collectif des Bucks qui a brillé, terminant avec 27 passes et 16/37 de loin.

– Première remarquée pour Guerschon Yabusele. Tout comme ses compères du banc Caleb Martin (12 points, 9 rebonds) et Kyle Lowry (13 points), le Français a rendu une belle copie pour son premier match NBA depuis plus de cinq ans. Il a terminé avec 10 points, 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, et aura été l’un des points positifs pour Nick Nurse dans un match bien compliqué. L’ancien joueur du Real Madrid confirme sa bonne présaison et son utilité dans la rotation des Sixers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.