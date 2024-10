Les Warriors en démonstration à Portland

Voilà ce qui s’appelle une entrée en matière autoritaire. Face aux modestes Blazers, les Warriors ont fait parler leur force collective pour s’imposer très largement dans l’Oregon (104-139). Un premier succès au cours duquel Stephen Curry n’a pas eu besoin de jouer plus de 25 minutes et de shooter plus de 10 fois.

C’est dire la marge des Warriors dans cette partie qui a mis un peu de temps à tourner en la faveur des visiteurs. Ces derniers ont tout de même dû patienter près de… six minutes avant de convertir un premier panier dans le jeu. Résultat, à l’issue du premier quart-temps, le match n’avait pas vraiment démarré (21-21).

Tandis que Draymond Green récoltait déjà sa première technique de l’année, la machine Warriors a commencé à faire la différence à l’approche de la pause. Boostée par un Buddy Hield toujours à l’aise pour allumer et un Andrew Wiggins bien dans son basket, l’attaque californienne retrouvait des couleurs et Golden State s’offrait 12 points d’avance au moment de rentrer au vestiaire (50-62).

Un écart confirmé dans les minutes suivantes durant lesquelles Stephen Curry, d’abord maladroit puis altruiste, plantait ses trois paniers primés de la soirée pour enterrer les locaux (72-99). Steve Kerr pouvait ouvrir son banc pour que Moses Moody et les autres participent au festin collectif : 38 passes décisives pour 48 tirs convertis.

Scoot Henderson profitait, lui, du « garbage time », pour égaler Buddy Hield comme meilleur marqueur du match. Mais avec un terrifiant -30 lorsqu’il était en jeu…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les premiers choix de Steve Kerr. En plus de préférer Trayce Jackson-Davis à Kevon Looney dans son cinq, le coach a décidé de maintenir (comme en fin de présaison) Jonathan Kuminga et Andrew Wiggins ensemble dans son cinq. Puisque ce dernier a converti de loin cette nuit, le « spacing » des Warriors n’a pas trop souffert. Dans cette version sans Klay Thompson, Stephen Curry paraît bien seul pour générer des espaces. À voir si cette formule est maintenue dans les semaines à venir.

– Où sont les shooteurs des Blazers ? Tandis que Buddy Hield et la bande d’en face allumaient de loin, les locaux ont préféré ne pas insister derrière l’arc. La maladresse à cette distance n’est pas une nouveauté pour eux, qui fermaient le classement l’an dernier (34.5%) en la matière. Pas simple de briller à 3-points pour les Blazers, qui ont perdu leur shooteur le plus adroit cet été (Malcolm Brogdon), quand les leaders – Anfernee Simons et Jerami Grant (4/15 à eux deux) – ne montrent pas l’exemple.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.