Stats & Highlights de la nuit | Les Blazers se réveillent, les Bucks enchaînent

Cinquième victoire de suite des Bucks qui s’imposent 113-97 à Chicago. Dans le sillage d’un énorme Giannis Antetokounmpo (46 points, 16 rebonds), les Bucks ont pris d’entrée les commandes de la partie. Et quand les Bulls sont revenus à -8 en 4e quart-temps, les Bucks ont passé un 14-0 pour filer vers la victoire. Après des débuts poussifs, Doc Rivers affiche enfin un bilan positif à la tête de sa nouvelle formation avec 8 victoires pour 7 défaites. Troisième à l’Est, les Bucks creusent l’écart avec les Knicks et leurs poursuivants.

Face à des Grizzlies privés de Jaren Jackson Jr, les Blazers mettent fin à une série de neuf défaites de rang, et les coéquipiers de Jabari Walker n’avaient plus gagné depuis le mois de janvier ! Ce n’est que la deuxième victoire en 21 matches des Blazers face à une équipe de l’Ouest, et ils ont pris le large au début du 3e quart-temps (62-49) par l’intermédiaire de Duop Reath et Kris Murray. Puis c’est Dalano Banton qui a pris le relais pour dépasser les 20 points d’écart (96-74) avant que Walker ne termine le travail dans une raquette des Grizzlies désertée.

Les Clippers perdent Russell Westbrook

Même large victoire pour les Clippers qui s’imposent de 25 points face à des Wizards en back-to-back après leur défaite sur le fil face aux Lakers la veille. Dans une rencontre marquée par la sortie sur blessure de Russell Westbrook (main fracturée), c’est James Harden qui débloque la situation dans le 2e quart-temps avec 15 points d’affilée, dont un 4 sur 4 à 3-points ! A trois minutes de la pause, l’écart grimpe à +19, et les Clippers renouent avec la victoire.

Déjà en tête de 15 points à la pause, les Cavaliers passent à un 14-4 au retour des vestiaires pour prendre 25 points d’avance (77-52) face à des Pistons très faibles. En l’absence de Donovan Mitchell, c’est Darius Garland qui est le leader de l’attaque avec un superbe 8 sur 12 à 3-points ! À ses côtés, Evan Mobley signe un gros double-double avec 22 points et 17 rebonds. Seul un relâchement des Cavaliers permet à Detroit de limiter la casse dans le 4e quart-temps.

Pas au mieux ces derniers temps, Tobias Harris profite de la venue des Hornets pour se réveiller, et carrément signer son meilleur match de la saison avec 31 points et 12 rebonds. À ses côtés, Tyrese Maxey ajoute 33 points, et les Sixers décrochent une deuxième victoire en six matches. Menés de 12 points par les coéquipiers de Miles Bridges (27 points), les Sixers on dû attendre les deux dernières minutes, et un 3-points important d’Harris pour repousser Charlotte.

Detroit – Cleveland : 100-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 100 CLE 110 PHI 121 CHA 114 BOS 138 DAL 110 TOR 105 GSW 120 MEM 92 POR 122 MIN 120 SAC 124 NOR 129 IND 102 CHI 97 MIL 113 LAC 140 WAS 115

Philadelphie – Charlotte : 121-114

Memphis – Portland : 92-122

Chicago – Milwaukee : 97-113

LA Clippers – Washington : 140-115

