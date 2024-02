Période compliquée pour Tobias Harris

C’est une évidence autant qu’un constat : avec 8 défaites en 12 matchs, les Sixers souffrent depuis que Joel Embiid est absent. Et Tobias Harris aussi, de plus en plus même puisque depuis cinq matches, il ne tourne qu’à 10.8 points de moyenne à 31% de réussite au shoot et 23% à 3-points !

Dernier exemple en date : sa sortie à Boston où il a terminé avec 13 points à 5/19 au shoot. Près du cercle, à mi-distance ou à 3-pts, l’ancien d’Orlando a eu des shoots ouverts. Mais sa maladresse actuelle ne le quitte pas.

« Je dois simplement m’accrocher », concède-t-il face à cette période compliquée. « C’était une mauvaise soirée au shoot et c’est une mauvaise séquence pour moi. Après, il faut toujours prendre ces tirs, être confiant, travailler encore et toujours. »

Frustré mais pas abattu

Tobias Harris se rassure en se disant que des mauvaise passes peuvent arriver dans une saison mais que, grâce au travail, elles ne durent pas.

« Dès qu’on manque des tirs, c’est frustrant », poursuit-il. « Je ne me cherche aucune excuse. J’ai toujours été un joueur efficace durant ma carrière et je vais trouver des solutions face à ça. Je ne suis pas inquiet, frustré oui, mais je vais m’en sortir. »

Son équipe a logiquement besoin de lui, en l’absence de Joel Embiid. Les Sixers ont été largement dominés par les Knicks, les Bucks et les Celtics durant ce coup de mou de l’ailier fort. Et la victoire face aux Cavaliers a été décrochée avec son match le moins mauvais depuis la reprise (15 points à 43% de réussite au shoot).

En ce moment, sans un Tobias Harris à son meilleur niveau ou presque, les troupes de Nick Nurse ne peuvent pas vraiment rivaliser avec les meilleures équipes de la conférence Est.

« C’est frustrant, mais je vais me battre. Je vais trouver une façon d’être meilleur, de retrouver le rythme, en regardant les vidéos. Je vais toujours prendre les mêmes shoots et je dois simplement les mettre. On peut résumer les choses ainsi », conclut-il ainsi pour se motiver.

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 * All Teams 55 24 45.5 31.5 75.2 1.3 3.9 5.2 1.3 2.2 0.6 1.2 0.8 11.0 2012-13 * MIL 28 12 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 * ORL 27 36 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 35 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 * All Teams 76 33 46.9 33.5 83.1 1.3 5.5 6.7 2.2 2.0 0.9 1.4 0.5 14.7 2015-16 * ORL 49 33 46.4 31.1 78.4 1.5 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2015-16 * DET 27 34 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2016-17 DET 82 31 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 * All Teams 80 33 46.0 41.1 82.9 0.7 4.7 5.5 2.4 2.1 0.9 1.3 0.4 18.6 2017-18 * DET 48 33 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 * LAC 32 35 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 * All Teams 82 35 48.7 39.7 86.6 0.8 7.0 7.9 2.8 2.2 0.6 1.8 0.5 20.1 2018-19 * LAC 55 35 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 21.0 2018-19 * PHL 27 35 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHL 72 34 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHL 62 33 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.6 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHL 73 35 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.3 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHL 74 33 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHL 52 34 49.3 33.9 89.9 1.1 4.9 6.0 3.2 1.7 1.0 1.4 0.6 17.2 Total 879 32 47.9 36.8 83.5 1.0 5.1 6.1 2.4 2.0 0.8 1.4 0.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.