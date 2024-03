Les Kings vont chercher la victoire avec les dents à Minnesota

Comme les Warriors à New York la veille, les Kings commencent la partie avec autorité : 15-2 après quatre minutes ! Les Wolves mettent quelques instants à entrer dans la rencontre mais avec deux paniers primés et un 6-0 pour conclure le premier quart-temps, ils reviennent un peu (22-30). Un Karl-Anthony Towns tranchant, puis les points d’Anthony Edwards permettent de revenir, puis de passer devant car les Kings défendent moins bien (59-57).

L’arrière de Minnesota n’étant pas là en deuxième période, ce sont Jaden McDaniels, avec ses paniers primés, et Rudy Gobert, avec ses dunks et sa puissance, qui alimentent la marque. Mais les Kings ont toujours une réponse et font même l’écart avant l’entame du dernier quart-temps (82-91). Il disparait rapidement car les Wolves passent un 11-2 dans la foulée.

Une bonne séquence gâchée par des ballons perdus exploités par Malik Monk et ses coéquipiers en contre-attaque. Ce dernier enfile les paniers et, ce qu’on sentait depuis plusieurs minutes se confirme, on file en prolongation (115 partout). C’est encore Monk, qui a pourtant manqué le shoot de la gagne à la fin du temps réglementaire, qui fait la différence. Les Kings avaient trois points de retard, il enchaîne deux paniers primés et Sacramento passe devant.

L’arrière californien, auteur de 35 de ses 39 points après la pause, ne tue pas le match aux lancers-francs ensuite, mais les Wolves n’en profitent pas. Karl-Anthony Towns assure mal une passe, qui se transforme en ballon perdu. Les joueurs de Chris Finch auront une dernière occasion d’aller en deuxième prolongation, mais la tentative à 3-pts dans le coin de Naz Reid ne trouve pas la cible. Victoire des Kings 120-124.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match accroché. Cette belle affiche dans la conférence Ouest a tenu ses promesses. Pas toujours dans le jeu, mais au moins dans l’intensité et le suspense. Il y a eu beaucoup de coups de sifflet (51 fautes au total), de contestation envers les arbitres, de duels très physiques. Domantas Sabonis a notamment pris un coup et rejoint les vestiaires en fin de troisième quart-temps, quelques instants après la blessure de Mike Conley.

– Anthony Edwards absent en seconde période. Auteur de 11 points en première période mais pas vraiment dans son match non plus (2/11 au shoot), l’arrière n’a pas joué de la seconde mi-temps. Pour des raisons personnelles.

– Record en carrière pour Jaden McDaniels. Le baromètre des Wolves a terminé avec 26 points, son meilleur total en carrière, avec un excellent 9/11 au shoot et 5/7 à 3-pts. Surtout, il a été précieux en seconde période pour maintenir son équipe dans la partie avec l’absence d’Edwards et un Towns pas toujours juste dans ses choix. Mais Malik Monk était encore plus fort et a eu le dernier mot.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.