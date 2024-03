À Toronto, les Warriors confirment leur grande forme en déplacement

Rien n’arrête les Warriors en ce moment. Pas même des problèmes d’avion pour se rendre de New York à Toronto. Malgré une entame poussive (7 sur 22 aux tirs en 1er quart-temps), les joueurs de Steve Kerr s’imposent 120-105 à Toronto, et c’est leur 8e victoire de suite à l’extérieur ! Dans une rencontre marquée par la sortie sur blessure de Scottie Barnes, Stephen Curry et Jonathan Kuminga auront attendu le 3e quart-temps pour faire la différence.

On les retrouve d’ailleurs sur un pick-and-roll où Curry envoie « JK » pour un dunk monstrueux. L’ailier des Warriors enchaîne près du cercle, et Golden State signe un 6-0 pour prendre les commandes (77-71). Derrière, Stephen Curry plante deux 3-points de suite, et l’écart passe à + 10 (83-73). Klay Thompson l’imite, et les Warriors s’échappent pour prendre 12 points d’avance (91-79).

Il ne reste plus qu’à gérer cette avance, et c’est Chris Paul, par ses passes, qui va faire la différence, pour trouver Jonathan Kuminga ou Klay Thompson. À chaque rapproché des Raptors, Golden State a la réponse, et les partenaires de Stephen Curry s’imposent de 15 points (120-105) en back-to-back.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Saison terminée pour Scottie Barnes ? Les blessures sont parfois idiotes, et celle de l’ailier des Raptors ferait presque sourire… All-Star cette saison, il s’est cassé l’annulaire de la main gauche en tapant le cercle sur une tentative de contre à la fin de la première mi-temps ! La franchise a annoncé que son leader serait absent jusqu’à nouvel ordre. Ce n’est pas certain qu’on le revoie cette saison.

– Klay Thompson titulaire. Brandin Podziemski en civil en raison de douleurs au genou droit, Steve Kerr a remis Klay Thompson dans son cinq de départ. Le « Splash Brother » signe un match plein avec 14 points, 6 rebonds et 3 interceptions.

– Les Warriors bloqués à New York. Alors qu’ils devaient dormir à Toronto après leur victoire face aux Knicks, les Warriors ont appris que leur avion avait des problèmes techniques. Ils ont finalement décollé à cinq heures du matin, et ne sont arrivés à leur hôtel qu’à 7h00. Steve Kerr a reconnu que ses joueurs étaient « endormis » en début de match.

– Curry retrouve Toronto. Cela peut paraître incroyable, mais Stephen Curry n’avait plus joué à Toronto depuis… 2019, et les Finals perdus face aux coéquipiers de Kawhi Leonard. « C’est toujours génial d’avoir un pseudo retour à la maison » a expliqué Curry, dont le papa a joué aux Raptors lorsqu’il était gamin. « Toronto reste un endroit particulier pour ma famille et mon parcours. Je suis toujours heureux d’y revenir. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.