Stats & Highlights | Dallas craque à Minnesota, le Heat se réveille

On s’attendait à un choc de la soirée entre les Wolves et les Mavericks, et malheureusement pour le spectacle, la deuxième mi-temps a tourné à la fessée. Privés de Kyrie Irving, mais aussi de Luka Doncic, les joueurs de Jason Kidd ont résisté pendant une mi-temps, puis l’adresse lointaine de Karl-Anthony Towns et l’opportunisme de Rudy Gobert ont fait le reste. Avec un 4e quart-temps à sens unique, les Mavs s’inclinent de 34 points !

Cinquième revers de suite des Hornets, qui subissent la loi d’un Coby White déchaîné. L’arrière des Bulls signe l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 35 points, 9 passes et 7 rebonds. Sa complicité avec Nikola Vucevic (22 points, 12 rebonds) et Andre Drummond en début de 4e quart-temps ont fait la différence, face à une formation de Charlotte incapable de tenir ses joueurs en un-contre-un. Auteur de 30 points et 15 rebonds, Miles Bridges est le plus en vue.

Bilal Coulibaly titulaire

Titulaire, Bilal Coulibaly signe 19 points face aux Clippers. Mais il y avait un monde d’écart entre les deux formations. Surtout dans le 3e quart-temps lorsque les Clippers ont appuyé sur l’accélérateur. En tête de six points à la pause, James Harden et ses coéquipiers se fâchent, et ils remportent le 3e quart-temps 40-19 pour prendre 27 points d’avance. Le « garbage time » permet aux Wizards de réduire l’addition.

Onzième victoire en douze matches pour les Cavaliers, qui retrouvaient Darius Garland. C’est Donovan Mitchell qui met Cleveland à l’abri avec 20 de ses 45 points dans le dernier quart-temps. À ses côtés, Jarrett Allen signe un 16e double-double de suite, et c’est un record de franchise. Grâce à Jalen Duren, les Pistons avaient pris les commandes à l’entame du « money time », mais Cleveland va signer un 10-0 pour signer une 8e victoire de rang face à Detroit.

Le 13e triple-double de Sabonis n’a pas suffi

Avec 31 points de Jimmy Butler, le Heat met fin à sa plus longue série de défaites depuis… 2008 ! Face aux Kings d’un Domantas Sabonis en triple-double, Miami s’en sort grâce à l’adresse longue distance de Josh Richardson et la vista de Terry Rozier (10 passes décisives). C’est Richardson qui fait le break dans le 4e quart-temps sur son 5e tir primé.

Enfin, les Pelicans signent un 15-0 au début du 4e quart-temps pour assommer les Rockets, et mettre fin à une série de trois défaites de rang. Aux côtés de Brandon Ingram, Jonas Valanciunas est le plus en vue avec 25 points et 14 rebonds, mais aussi sa défense sur Alperen Sengun, limité à 10 points. À Houston, Jalen Green confirme qu’il est dans la meilleure forme de sa carrière avec 31 points.

Minnesota – Dallas : 121-87

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 110 CHI 117 CLE 128 DET 121 WAS 109 LAC 125 MIA 115 SAC 106 HOU 99 NOR 110 MIN 121 DAL 87 SAS 98 ORL 108 OKC 105 DEN 100 BRO 120 PHO 136 POR 119 MIL 116

Charlotte – Chicago : 110-117

Washington – LA Clippers : 109-125

Cleveland – Detroit : 128-121

Miami – Sacramento : 115-106

Houston – New Orleans : 99-110

