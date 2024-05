Domantas Sabonis en mode Wilt Chamberlain !

C’est assez fou, mais Domantas Sabonis pourrait rater le All-Star Game. Les places sont très chères à l’Ouest, et l’intérieur des Kings n’est vraiment pas certain d’être sélectionné si les coaches de la conférence Ouest préfèrent récompenser un deuxième joueur des Wolves, pour accompagner Anthony Edwards. Ce serait sans doute injuste puisque le Lituanien signe sa meilleure saison en carrière avec 20 points, 13 rebonds et 8 passes de moyenne !

Cette nuit, dans la victoire face aux Grizzlies de Jaren Jackson Jr, l’intérieur des Kings signe une performance jamais vue depuis Wilt Chamberlain : 20 points, 26 rebonds, 5 passes à 10 sur 11 aux tirs !

« Domas a été monstrueux ! C’est pour ça qu’il est dans les discussions pour le All-Star Game, et c’est pour ça qu’il est dans les discussions pour être MVP » s’enflamme Mike Brown. « Il sort des stats à la Wilt Chamberlain. Evidemment, je ne dis pas que Domas est Wilt, mais c’est absolument incroyable d’être mentionné à ses côtés avec une telle ligne de stats. »

Meilleur rebondeur de la NBA, Domantas Sabonis n’est pourtant pas le plus grand et le plus lourd des intérieurs. « La première chose, c’est qu’il a du flair. Et puis, il est costaud. Il peut prendre des coups sans perdre l’équilibre, et il sait quand il faut aller au rebond. Cela fait partie de son flair… Il ne saute peut-être pas très haut, mais il saute vite » analyse Mike Brown. « Parfois, il dévie le ballon pour lui-même. Il a tout ses petits trucs qui lui permettent d’être un remarquable rebondeur. Et on a en besoin vu la taille de notre équipe. »

Quels conseils pour briller au rebond ?

Ce que souligne Kevin Huerter, c’est la régularité de Domantas Sabonis mais aussi son endurance.

« Ce qui impressionne, c’est qu’il se donne à fond chaque soir. 82 matches sur 82 matches, il veut être sur le terrain. Il donne le ton des deux côtés du terrain. Il y a cette énergie, mais aussi sa manière de nous parler pour nous pousser à aller chercher la victoire ».

Avec ses 26 rebonds, le Lituanien égale un record de franchise, détenu par Chris Webber depuis 2001, et il signe un record personnel. Mais ne comptez pas sur lui pour livrer ses conseils pour briller au rebond. « Je ne peux pas révéler tous mes secrets… Mais il faut bien se positionner quand les autres tirent, et ça ne sert à rien de rester au même endroit. Il faut anticiper. Et puis, quand on tir à 28% à 3-points, ça aide à prendre des rebonds offensifs. »

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.7 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.1 9.4 12.4 5.0 3.2 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.6 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.2 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 36 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.1 0.9 3.3 0.6 19.4 Total 576 30 55.6 33.2 72.6 2.6 7.7 10.3 4.8 3.1 0.8 2.5 0.5 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.