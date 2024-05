Sans Nikola Jokic, les Nuggets craquent à Oklahoma City

Ce choc de la conférence Ouest était amputé d’une de ses stars, et pas n’importe laquelle. Les Nuggets étaient en effet privés de Nikola Jokic, touché au dos. Côté Thunder, Jalen Williams et Isaiah Joe manquent à l’appel.

Le début de match va donner le ton pour le reste de la partie : une guerre de tranchées. Ce sont les défenses et la maladresse qui dominent. Ça contre dans tous les sens et seuls Jamal Murray et Shai Gilgeous-Alexander s’y retrouvent un peu. Avec quelques tirs primés, les Nuggets prennent les commandes en premier quart-temps (19-28).

Avec un très bon Vasilije Micic puis un Chet Holmgren présent en défense, le Thunder retrouve du souffle. Surtout que Denver est plus brouillon en deuxième partie de première période. L’écart, toujours en faveur du champion en titre, est très court à la pause (47-51). Avec un « SGA » remuant, Oklahoma City revient en troisième quart-temps. Les Nuggets passent alors un 9-0, mais la réponse est immédiate : un 10-2 pour entamer le dernier acte devant au score (73-72).

Et ça continue puisque les hommes de Mark Daigneault enfoncent le clou en début de quatrième quart-temps avec un 10-0. Les Nuggets sont dans les cordes et on se dit qu’ils vont lâcher, épuisés après un tel effort sans Nikola Jokic. Mais l’activité d’Aaron Gordon et un petit coup de chaud de Michael Porter Jr. à 3-pts offrent un dernier espoir. Finalement, on retrouve encore Shai Gilgeous-Alexander à la baguette pour valider le succès du Thunder, ainsi qu’un ultime shoot primé de Chet Holmgren (105-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un gros match. Pas de Nikola Jokic donc, ce qui pouvait faire chuter un peu l’intérêt de la rencontre, mais finalement, le match a tenu ses promesses. Pas dans le jeu, mais dans l’intensité et le niveau défensif. On a assisté à un gros match, à défaut d’un grand match. Il y avait des contacts, des contres en haute altitude quand les joueurs montaient au cercle. En plus de la pression et du suspense en dernier acte, les deux formations ont offert un spectacle plaisant, digne d’un match de playoffs.

– Vasilije Micic livre son meilleur match. On peut évidemment souligner le très bon match de Chet Holmgren (18 points, 13 rebonds et 5 contres) ou parler des 34 points de Shai Gilgeous-Alexander, mais le Serbe mérite qu’on s’attarde sur son match. C’est tout simplement le meilleur de sa jeune carrière en NBA, avec 12 points et 5 passes en 17 minutes. Surtout, avec son +/- de +14, le double MVP de l’Euroleague était dans tous les bons coups. Notamment en deuxième quart-temps pour ramener le Thunder dans la partie, ou dans le dernier pour conclure.

