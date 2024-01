Vasilije Micic, l’atout sagesse du Thunder

La transition Europe/NBA de Vasilije Micic n’est pas simple, puisqu’il est passé d’un statut de star sur le Vieux Continent à simple « role player » aux Etats-Unis, mais il semble emprunter le bon chemin depuis un mois.

Après nous avoir confié « rester patient » début janvier, le Serbe se montre bien plus efficace depuis (61% au tir, 43% à 3-points et 88% aux lancers-francs depuis onze matchs), au-delà de s’être fait une place dans la rotation du Thunder, avec une série de dix rencontres sans « DNP » (pour environ 12 minutes de moyenne).

Pas de regret vis-à-vis de son choix

Sans doute acclimaté à l’éprouvant calendrier NBA, dont le rythme est effréné, le rôle de Vasilije Micic n’a plus rien à voir avec celui qu’il avait encore en octobre/novembre, quand il accumulait les « DNP » et se contentait de quelques bouts de match, sans spécialement briller.

« Ce n’est peut-être pas si facile à vivre, mais ce n’est vraiment pas important pour moi. La chose la plus importante, c’est mon ressenti actuel et il me montre que tout a du sens et a été fait pour une raison » indique l’intéressé, satisfait de cette décision de quitter l’Anadolu Efes.

Visiblement apaisé à tout juste 30 ans, le très compétiteur Vasilije Micic n’a pas hésité à se mettre en danger à ce stade sa carrière, lui qui ne recule jamais devant le moindre défi.

« Rien ne lui a été garanti, il ne voulait pas que ce soit le cas » livre en ce sens son coach, Mark Daigneault. « Ce qu’il souhaitait, c’était une opportunité et il est reparti au bas de l’échelle après avoir travaillé très dur pour atteindre les sommets. En tant que personne, je respecte vraiment le courage qu’il faut pour se mettre dans cette position. »

Un vrai plus sur le terrain et en dehors

Surnommé « le magicien » par son entraîneur, Vasilije Micic s’appuie sur toute l’expérience qu’il a pu accumuler en Europe pour réussir à s’habituer à son nouveau rôle et sa nouvelle situation à Oklahoma City. Où il ne laisse personne indifférent avec son intelligence de jeu, se disant « plus heureux » quand il passe que quand il marque.

« Il pense vraiment le jeu avec un niveau d’anticipation élevé. Son QI basket est incroyablement élevé » assure Mark Daigneault. « Tout le monde dans l’équipe sait qu’il faut se tenir prêt quand il porte le ballon, car il va réussir à te trouver. Peu importe ta position sur le terrain. S’il pense que tu es ouvert et si tu penses que tu l’es, alors la balle viendra à toi » ajoute Jaylin Williams.

De plus en plus en confiance et à l’aise, au sein d’une équipe d’Oklahoma City qui gagne (32-13, leader à l’Ouest), Vasilije Micic apporte à ses plus jeunes coéquipiers cette sagesse qui lui vaut, aujourd’hui, de ne pas s’inquiéter pour sa situation personnelle.

« Quand vous jouez dans une équipe qui gagne, il est très important de trouver une sorte de paix intérieure et de mettre son ego de côté » insiste le meneur, qui affiche 3.3 points et 2.4 passes de moyenne sur la saison. « C’est la partie la plus difficile, surtout pour les jeunes joueurs. »

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 24 12 41.1 25.0 76.9 0.0 0.7 0.7 2.5 0.9 0.4 0.8 0.1 3.3 Total 24 12 41.1 25.0 76.9 0.0 0.7 0.7 2.5 0.9 0.4 0.8 0.1 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.