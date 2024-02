Retour étrange mais victorieux pour Kevin Durant à Brooklyn

Finalement, Kevin Durant a bien eu droit à sa vidéo hommage de la part des Nets, même s’il avait expliqué qu’il n’en voulait pas. L’occasion d’être salué par son ancien public… avant d’être hué sur ses premières prises de balle.

Les sentiments sont donc contrastés à Brooklyn, alors que les Nets, qui doivent faire sans Ben Simmons, cette fois touché au genou, prennent le meilleur départ en faisant bouger Jusuf Nurkic, pour prendre les Suns à revers. Frank Vogel est obligé de vite appeler un temps-mort et ses joueurs reviennent très vite dans le match.

Les Suns insistent sur Jusuf Nurkic dans le deuxième quart-temps, la puissance du Bosnien posant de gros soucis aux Nets, mais Mikal Bridges et compagnie s’accrochent à la mi-temps (64-61).

C’est dans le troisième quart-temps que Brooklyn va exploser. Avec Jusuf Nurkic au centre de l’attaque de Phoenix, et une armée de shooteurs à ses côtés, les Suns inscrivent 42 points dans la période et prennent le large (106-87).

Lonnie Walker IV et Cam Thomas tentent de ramener Brooklyn, et les Nets reviennent même à -10 (128-118) dans le « money-time ». Mais des 3-points d’Eric Gordon et Devin Booker briseront tout espoir de hold-up (136-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sentiments ambivalents à Brooklyn. Kevin Durant a bien eu droit à sa vidéo hommage, juste avant sa présentation dans le cinq majeur des Suns. De quoi être salué par son ancien public, avant de recevoir un étrange mix d’applaudissements et de huées à chaque fois qu’il touchait la balle. Au moins en début de match.

– Jusuf Nurkic et les shooteurs. Plan de jeu simple mais efficace à Phoenix avec la « Bosnian Beast » qui sert de relais sur les prises à deux, et doit ensuite trouver les shooteurs démarqués. De quoi générer des problèmes insolubles pour les Nets, avec 35 passes décisives pour les Suns, dont 32 pour le cinq majeur !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.