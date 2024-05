Quel accueil pour Kevin Durant à Brooklyn ?

Le débat a commencé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours : Kevin Durant doit-il avoir une vidéo hommage quand il reviendra au Barclays Center de Brooklyn ce mercredi ? Le joueur, jamais le dernier pour commenter sur X/Twitter, a lui-même participé à cette discussion. Sa réponse ? « Non merci, la soirée sera mieux sans. »

Please don’t, the night will be better without it — Kevin Durant (@KDTrey5) January 28, 2024

Une attitude qui a bien fait rire son ancien coéquipier, Cam Thomas. « Il trolle. On sait tous comment il est », rigole l’arrière de Brooklyn. « Je suis sûr qu’il aura une vidéo, il a fait beaucoup ici, que les gens le veuillent ou non. »

Les mauvaises langues ont rappelé que le MVP 2014 avait davantage de fois demandé un transfert (à deux reprises) qu’il n’avait gagné de série de playoffs sous les couleurs des Nets (une seule, en 2021). Les fans de Brooklyn n’ont sans doute pas oublié ce constat et vont peut-être le rappeler de manière bruyante.

« Cela dépend simplement de la façon dont les gens se réveillent ce matin-là », écarte l’ancien joueur des Warriors. « Beaucoup ne savent pas quoi dire ou penser de moi. Donc il n’y a aucune certitude sur comment ça va se dérouler. Je ne sais jamais comment les gens vont réagir. Je n’attends rien de personne. Je veux qu’ils fassent ce qu’ils veulent pour passer une bonne soirée. »

New York, sa ville préférée

Et Kevin Durant, que garde-t-il en mémoire de ses 129 matches joués à Brooklyn, entre 2019 et 2023, et de ce trio raté avec Kyrie Irving et James Harden ?

« Je sais que les gens ne vont pas me croire, mais je me suis amusé en jouant ici. On a eu des moments difficiles, il y avait de l’adversité. On s’est amusé durant cette période. La saison dernière fait partie des meilleurs moments que j’ai connus », assure la star de Phoenix. « J’ai aimé. Je suis impatient de revoir tout le monde et j’espère que les gens se souviendront des bons moments. Je sais qu’il n’y a pas eu beaucoup de matches de saison régulière mais les gens qui suivent les Nets comprennent par quoi on est passé. Et ils se sont mobilisés. J’espère qu’ils se souviendront de ça. »

Aucune appréhension donc avant ce retour. Ce serait même plutôt le contraire.

« Je suis impatient. C’est toujours fun de jouer à Brooklyn et New York. New York, c’est devenu ma ville préférée. J’ai vécu ici pendant quatre ans et ça me manque. J’ai noué des relations avec des gens de la franchise avec lesquels je parle encore. Je suis impatient de jouer devant ce public », conclut Kevin Durant.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.6 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 Total 1061 37 50.1 38.7 88.4 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.