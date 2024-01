Pour Jason Kidd, Luka Doncic est déjà le meilleur joueur de l’histoire des Mavs

On a récemment entendu Tony Parker donner son avis sur le statut de « légende » que certains joueurs européens de sa génération ont pu obtenir suite à leur parcours en NBA, comme Dirk Nowitzki ou Pau Gasol. Pour le Français, quadruple champion NBA, un joueur ne peut prétendre à ce statut sans avoir remporté au moins un titre.

Jason Kidd a lui un avis différent de celui de TP, au sujet de Luka Doncic. Pour l’ancien meneur de jeu emblématique des années 2000, le Slovène n’a peut-être pas encore remporté de titre, mais il fait déjà partie des plus grands à avoir joué en NBA, aux côtés des Michael Jordan, LeBron James et Kobe Bryant.

La question portait à l’origine sur le joueur qu’il voyait comme le meilleur de l’histoire des Mavericks. Dirk Nowitzki ou Luka Doncic ? Pour avoir joué et remporté un titre avec le premier, et pour coacher le second depuis plus de trois ans, Jason Kidd semble plutôt bien placé pour juger. Et d’après lui, il n’y a pas de débat !

« Il (Luka Doncic) est meilleur que Dirk. Il est de la trempe des Michael Jordan, le meilleur joueur de tous les temps, des LeBron, des Kobe. C’est pourquoi il faut apprécier ce que ce jeune homme fait à l’âge de 24 ans. C’est quelque chose que Dallas n’a jamais vu. Je l’ai dit en interne : il est meilleur que Dirk. Il fait des choses que Dirk n’a jamais pu faire, et il a maintenant l’opportunité de s’entourer des bonnes personnes pour finalement gagner un titre », a-t-il lâché dans l’émission radio « The Downbeat ».

La folle série de Luka Doncic, marquée par une pointe à 73 points à Atlanta la semaine dernière, puis sa dernière sortie à 45 points et 15 passes face à Orlando l’a sans doute conforté dans son choix de rendre son point de vue public. En trois matchs disputés en quatre nuits, le Slovène a tout de même tourné à 48.7 points et 13 passes décisives en moyenne, générant ainsi 79.7 points sur la série. D’après ESPN, seul l’incontournable Wilt Chamberlain a réussi à faire mieux sur une série de trois matchs. C’était en 1962.

Pour Jason Kidd, pas besoin d’attendre pour lui attribuer le statut de meilleur joueur de l’histoire des Mavs.

« Ce jeune homme a 24 ans, il bat tous les records qui se présentent devant lui. C’est un gagnant et son but ultime est de gagner un titre. Il y parviendra et ne se contentera pas d’en gagner un, il en gagnera plusieurs quand il en aura fini avec le basket », a conclu le coach de Dallas, avant de ranger la brosse à reluire.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 40 38 48.9 37.5 78.0 0.8 7.8 8.6 9.6 1.9 1.4 3.9 0.6 34.7 Total 370 35 46.9 34.3 74.4 1.0 7.6 8.6 8.1 2.2 1.2 4.0 0.5 28.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.