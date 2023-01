Stats & Highlights | Les Bulls confirment, le Jazz se relance, les Blazers retrouvent le sourire

Le retour de Paris a été bien digéré par les Bulls, qui enchaînent une troisième victoire de suite face aux Hawks. Pour Atlanta, en revanche, c’est une deuxième défaite de rang. Pas de passe de trois pour les Hornets, victimes de leur maladresse à 3-pts, face au Jazz. Utah enregistre ainsi un troisième succès en quatre rencontres.

Enfin, après trois défaites d’affilée et huit sur les dix derniers matches, Portland retrouve le sourire avec une victoire contre San Antonio. Les Texans ont seulement gagné deux matches sur leurs douze derniers…

Chicago – Atlanta : 111-110

Pas de victoire au buzzer cette fois, contrairement aux deux premiers matches entre ces deux équipes. Les Bulls ont contrôlé la majorité de la partie, notamment portés par Zach LaVine en première mi-temps. Les Hawks, eux, ont perdu 18 ballons et Trae Young a été inoffensif en début de rencontre.

En fin de partie, le meneur de jeu d’Atlanta trouve John Collins et les Hawks n’ont plus que trois points de retard. Zach LaVine frappe à 3-pts et inscrit deux lancers-francs, DeMar DeRozan (26 points pour son 1000e match en carrière) ajoute un tir primé et les Bulls respirent. Ils soufflent même quand Patrick Williams marque à 3-pts à deux minutes du terme pour valider ce succès. Le troisième de suite pour Chicago.

Utah – Charlotte : 120-102

Comment désormais exister dans une rencontre avec seulement deux paniers à 3-pts au compteur ? C’est l’équation que devait résoudre Charlotte à Utah. Les Hornets, toujours privés de LaMelo Ball, ont été maladroits comme jamais, avec un affreux 2/16 derrière l’arc… Pourtant, ils vont rester plus ou moins dans la partie.

Terry Rozier trouve enfin la cible en début de seconde période (il sera le seul à marquer à 3-pts) et les joueurs de Steve Clifford abordent le dernier quart-temps avec seulement dix points de retard. Lauri Markkanen (25 points) et sa bande passent alors un 18-4 en six minutes pour les écarter définitivement.

Portland – San Antonio : 147-127

Dans le dur depuis plusieurs jours, les Blazers se soignent avec leur attaque. Car la défense de Portland (comme celle de leur adversaire) était restée aux vestiaires. Les Spurs ont donc eu leur chance jusqu’en troisième quart-temps, au moment où Portland passe un 13-0 pour faire la différence.

Damian Lillard (37 points et 12 passes) enchaîne les paniers, Shaedon Sharpe l’accompagne et les Blazers filent vers un dernier quart-temps tranquille. Ils auront jusqu’à 24 points d’avance dans cette victoire qui est la première après trois revers.