Jordan Brand et Luka Doncic ont frappé fort pour le début des playoffs en dévoilant la Jordan Luka 3, un nouveau petit bijou que le meneur slovène a pu porter lors du premier match des Mavs face aux Clippers.

Mais la marque n’a pas abandonné la Jordan Luka 2 pour autant. Preuve en est avec ce tout nouveau coloris qui s’apprête à sortir pour le début du mois prochain. Baptisé « Bright Mango », il se distingue par ses teintes orange pâle assortie de finitions en noir. Les « Jumpman » présents sur la semelle intermédiaire et le logo de Luka Doncic sur la languette ressortent pour leur part en blanc. L’ensemble repose sur une semelle extérieure translucide.

La Jordan Luka 2 « Bright Mango » est annoncée pour le 2 mai prochain sur le sol nord-américain au prix de 130 dollars.

Notre verdict de la Jordan Luka 2

Jordan Brand fait un pas de plus vers la bonne direction avec la Luka 2, un modèle singulier qui mise sur la vitesse et la réactivité tout en garantissant un maintien à même de satisfaire les gabarits plus costauds.

Mais surtout, la Luka 2 est un modèle fait sur mesure pour Luka Doncic. Avec de la vivacité dans la création d’espace mais le besoin d’un retour réactif et d’un cadre solide. Ce sera maintenant au leader des Mavs de faire briller ce modèle aussi longtemps que possible.