La Luka 3 débarque sur la grille de départ !

Show devant ! Neuf mois, après la sortie officielle de la Luka 2 en France en marge du Quai 54, c’est déjà l’heure de la Luka 3 de pointer le bout de son nez. Jordan Brand a dévoilé lundi un nouveau modèle qui se veut plus complet et plus en adéquation avec le jeu de Luka Doncic. Le thème de la Luka 3 tournera autour de la passion du meneur de jeu slovène pour les voitures de sport, et la Luka 3 se veut le parfait compromis entre vitesse, contrôle et confort. Kobe Bryant et Michael Jordan en son temps s’y étaient déjà essayés

La tige présente notamment une partie en néoprène en clin d’œil au caoutchouc brûlant d’un pneu tandis que le motif à chevrons de la semelle extérieure imite les rainures des pneus. On note aussi la présence d’une sangle pour le côté ceinture de sécurité !

Sortie en Europe le 5 juillet

Sur un plan plus technique, la Jordan Luka 3 fait évoluer l’Isoplate, une technologie spécifiquement développée pour Luka Doncic, en supprimant des sections de la paroi latérale de la plaque pour réduire le poids. La chaussure est dotée d’une mousse Cushlon 3.0 sur toute la longueur pour une transition talon-pointe en douceur. Associé à l’Isoplate, le système de semelle intermédiaire Luka 3 est conçu pour accélérer les transitions hors vitesse. L’Isoplate produit une rigidité en torsion qui permet au joueur de rester bloqué sur la semelle.

Enfin, comme c’était le cas pour la Jordan Luka 2, la Jordan Luka 3 est fabriquée avec au moins 20% de son poids en matériaux recyclés. Le premier coloris « Midnight Racer » à découvrir ci-dessous est annoncé pour le 5 juillet en Europe à un prix qui devrait avoisiner les 130 euros.

(Via NiceKicks)