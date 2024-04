Le Magic écrabouille les Cavaliers !

Après plusieurs minutes où les shoots ouverts ne rentrent pas du tout, le Magic prend la température de ce début de Game 3. Les Cavaliers avaient profité de la maladresse adverse pour prendre une petit avance, rapidement comblée, et Franz Wagner et compagnie passent même devant, pour la première fois de la série ! Cleveland manque la cible pour finir le quart-temps et Orlando, porté par sa dynamique, termine fort malgré du déchet au shoot (31-21).

Jonathan Isaac, avec un panier primé et un dunk, enfonce les Cavaliers en début de deuxième quart-temps. Paolo Banchero l’imite, avec des tirs pas toujours faciles, et Orlando passe un 10-0 pour prendre 21 points d’avance. Donovan Mitchell réduit l’écart avant la pause (61-45). Rapidement en début de seconde période, le Magic reprend une distance plus confortable. Paolo Banchero enchaîne les tirs difficiles à mi-distance mais il est dans sa soirée, contrairement aux Cavaliers, toujours à la peine offensivement.

Sur un shoot primé de Jalen Suggs, qui vient conclure un 12-0, la barre des 30 points d’écart est franchie ! J.B. Bickerstaff commence alors, avant même le dernier quart-temps, à ouvrir son banc avec les arrivées de Marcus Morris et Tristan Thompson… (96-61). Le dernier quart-temps n’a ainsi aucun intérêt et le Magic gifle les Cavaliers de presque 40 points (121-83) pour revenir à 2-1.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Paolo Banchero, taille patron. Comme ses coéquipiers, le All-Star a été maladroit dans les premières minutes, même quand ses tirs étaient ouverts. Mais ensuite, il a été écœurant. Les défenseurs pouvaient bien le gêner, il a trouvé le chemin du panier à mi-distance. Dominant, le rookie de l’année 2023 termine avec 31 points à 13/26 au shoot, 14 rebonds et 5 passes.

– Le calvaire des Cavaliers. Les premiers instants ont laissé imaginer que Cleveland avait vraiment le contrôle sur cette série face à une équipe floridienne décidément incapable de mettre des points. Mais une fois entré dans le grand bain, le Magic a été très à l’aise et plus les Cavaliers. Avec 16 points à 26% de réussite au shoot, le troisième quart-temps a été particulièrement pénible pour Donovan Mitchell et compagnie.

– Jalen Suggs va bien. Il avait fait peur à tout le monde et aussi plombé son équipe avec sa blessure au genou dans le Game 2. Son match prouve qu’il a bien récupéré. Avec 24 points à 9/11 au shoot dont 3/5 à 3-pts et surtout une activité omniprésente en défense, l’arrière a été le parfait lieutenant de Paolo Banchero.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.