Les Cavaliers font le break face au Magic

Emballé, c’est pesé ! Les Cavaliers ont assuré le coup pour le deuxième match à domicile de leur série face au Magic en décrochant un deuxième succès net. Les leaders de Cleveland ont tenu leur rang, entre la paire Garland-Mitchell efficace à l’arrière et un duo Mobley-Allen qui a encore dominé les débats dans la peinture.

Après son entame délicate lors du Game 1, Orlando a cette fois craqué dès la fin du premier quart-temps, dépassé des deux côtés du parquet dès que les Cavaliers ont commencé à hausser le ton. Donovan Mitchell a montré la voie pour lancer un 16-4 conclu par un dunk de Jarrett Allen et le 3-points d’un Caris LeVert intenable (30-18). Darius Garland a surenchéri pour placer le Magic à 15 longueurs dans la foulée. Les hommes de Jamahl Mosley ont répondu par un 10-0 avant de boire à nouveau la tasse.

Cleveland a en effet répondu par un 15-3 pour reprendre ses aises au score, avec cette fois deux flèches d’Isaac Okoro à 3-points ainsi qu’une contre-attaque fulgurante pour porter la marque à 48-31. Franz Wagner a dû s’arracher pour limiter la casse à la pause (58-44), mais l’espoir a été de courte durée…

Les Cavaliers enfoncent le clou

Au retour des vestiaires, Orlando a en effet été incapable de stopper un Evan Mobley déchaîné. L’intérieur s’est fendu d’un lay-up pour lancer la deuxième mi-temps avant de s’offrir un 3-points puis un contre sur Jonathan Isaac. Il a ensuite profité du drive parfait de Darius Garland pour être servi sur un plateau et placer un dunk tout cuit pour reléguer à nouveau le Magic à bonne distance (67-49). Comme durant la majeure partie du match, Orlando a lutté pour ne pas sombrer. Même s’ils ont flirté avec le chaos, Gary Harris et surtout Paolo Banchero ont réussi à préserver le suspense avec l’aide de Franz Wagner en ramenant l’écart à -15 à douze minutes de la fin (80-65).

Alors qu’on pensait que le 7-0 des locaux avait définitivement mis la tête des Floridiens sous l’eau, avec Max Strus pour lancer le bal puis un lay-up et un 3-points de Darius Garland pour enfoncer le clou, Orlando a encore réussi un tour de force, passant un 13-0 pour revenir sous la barre des dix points d’écart (87-78), l’œuvre du trio Suggs-Harris-Banchero et des frères Wagner ! Mais comme on pouvait s’y attendre, Cleveland a assuré dans le final, retrouvant le droit chemin sur deux paniers de Donovan Mitchell avant qu’un ultime panier d’Evan Mobley et l’expulsion de Moritz Wagner pour six fautes ne mettent fin au suspense.

Vainqueurs 96-86 sur un ultime dunk d’Isaac Okoro, voilà les Cavaliers à 2-0 avant de prendre la route de l’Amway Center d’Orlando pour la suite de la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La parole est à la défense. Le Magic a bâti sa réussite cette saison par sa solidité défensive et sa capacité à museler son adversaire pour prendre le contrôle du tempo de la rencontre. Mais force est de constater que les Floridiens sont tombés sur un os depuis le début de cette série face à Cleveland. Cette nuit encore, ce sont les Cavs qui ont été maîtres du rythme de la partie, s’appuyant sur leurs leaders défensifs allant d’Isaac Okoro à la paire Allen-Mobley pour prendre Orlando à son propre jeu. Cleveland a tenu bon jusqu’à 6 minutes de la fin, puisqu’Orlando n’avait scoré que 69 points à cet instant du match, avant de placer un 13-0 qui a relancé la fin de match, sans que la franchise de l’Ohio ne soit inquiétée pour autant.

– Le genou de Jalen Suggs. On a bien cru que la soirée de Jalen Suggs s’était terminée dès la fin du premier quart-temps, lorsque l’arrière s’est effondré après un contact genou contre genou avec Donovan Mitchell, causant une belle torsion de sa jambe gauche. On pouvait craindre le pire au regard de l’hyperextension causée et de la sortie du joueur, porté par ses coéquipiers. Mais Jalen Suggs est un dur à cuire ! Il a ainsi enfilé une protection sur l’ensemble de la jambe gauche, et a serré les dents pour revenir sur le terrain aider ses coéquipiers bien mal embarqués. On peut s’interroger sur la pertinence de son choix vu qu’il n’était pas à 100% et que son équipe a sombré dès le retour des vestiaires. Il faut espérer pour le staff du Magic que ce ne soit qu’un coup qui n’entraînera pas d’indisponibilité à court terme.

– Des Cavs plus matures. On sent que les hommes de JB Bickerstaff ont appris de leur première expérience en playoffs la saison passée, et ont bien mieux géré ces deux premiers matchs à domicile, là où ils avaient échoué face aux Knicks il y a un an. Avec pratiquement le même cinq majeur, Cleveland a fait preuve de maturité pour faire payer chaque errement adverse, et n’a pas tremblé lorsque la pression a changé de camp à l’entame du « money-time ». À l’inverse, le Magic a semblé se chercher sur ces deux premiers matchs, faisant un peu penser… aux Cavs de l’an dernier en playoffs. À voir si la suite de la série à Orlando confirmera cette première impression de maîtrise de la part des Cavs après deux matchs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.