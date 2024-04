Une première guerre de tranchées à l’avantage des Cavaliers

Entre deux équipes qui s’appuient avant tout sur leur défense, et dont l’attaque est limitée, on ne s’attendait pas à un festival offensif. Et ce n’était en effet pas le thème du jour à Cleveland…

Pour les grands débuts de ces playoffs 2024, Evan Mobley et ses coéquipiers démarrent pourtant très bien sur le plan offensif, avec un 5/5 de loin qui place directement les locaux en tête. Sauf que cette adresse va carrément s’envoler par la suite, permettant au Magic de rester dans le coup.

C’est pourtant très compliqué pour Orlando en attaque. Franz Wagner a ainsi bien du mal à casser le premier rideau défensif de l’Ohio et, sans réel shooteur extérieur à surveiller dans l’équipe d’en face, Jarrett Allen et compagnie peuvent camper dans la raquette pour gêner toutes les tentatives de pénétration.

Donovan Mitchell trouve des ouvertures

Le Magic manque clairement d’options obligeant les Cavaliers à effectuer des prises à deux, ce qui permet à la défense de Cleveland de ne jamais être trop déstabilisée. Dans ces conditions, Cleveland domine (53-41) à la pause.

Le problème, c’est que la défense du Magic est aussi bien en place, et que les shoots extérieurs (compliqués) des Cavaliers refusent de rentrer, ce qui permet aux visiteurs de revenir à deux possessions.

Sauf qu’il y a tout de même plus de talent offensif du côté de Cleveland. Donovan Mitchell arrive ainsi à faire des différences, alors que les accélérations de Darius Garland et Caris LeVert font mal au Magic en fin de troisième quart-temps (73-58). Les frères Wagner tentent bien un dernier baroud d’honneur mais ça reste trop limité.

Première victoire (97-83) finalement logique pour les Cavaliers, qui peuvent sourire et respirer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La moins mauvaise attaque l’emporte. Après leur 5/5 de loin pour débuter, les Cavaliers ont donc compilé un 3/25 à 3-points sur le reste de la rencontre. Pourtant, ils ont globalement maîtrisé la partie, parce que l’attaque du Magic était encore plus en difficulté. Paolo Banchero doit forcer pour tenter de créer des différences quand Franz Wagner n’y parvient pas, et quand Cole Anthony est dans un mauvais soir, ça vire à la catastrophe…

– Quelques étincelles des Cavs ont suffi. Il faut dire que les défenses étaient bien en place, avec de la densité physique et de l’envergure. La différence, c’est que Cleveland a un joueur (Donovan Mitchell) capable de faire la différence par lui-même, et quelques artilleurs inflammables pour le suppléer par séquences.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.